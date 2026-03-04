Aydın\'da Esnafın Sorunu: Sahipsizlik

Aydın Esnaf Odaları Birliği'nin (AYESOB) mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulu öncesi ziyaretlerine devam eden Aydın Şoförler Odası Başkanı ve AYESOB Başkan adayı Semih Özmeriç'i makamında ağırlayan, ilin en genç başkanı Ümit Açıkgöz, "Aydın esnafının en büyük sorunu sahipsizlik" dedi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde ciddi bir değişikliğe giderek yaklaşık çeyrek asırlık başkanı değiştiren Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni Başkanı Ümit Açıkgöz, ilin en genç esnaf başkanı olarak tebrikleri kabul ediyor. Bu çerçevede uzun yıllar Aydın Şoförler Odası Başkanlığını yürüten ve Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı'na aday olan Semih Özmeriç, Aydın İnşaatçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz ve Köşk Şoförler Odası Başkanı Halil Bilgen ile birlikte genç başkanı makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Başkanların ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ümit Açıkgöz, sektörde yaşanan pek çok sorunu ve çözüm önerisini genç bir esnaf ve başkan olarak Başkan adayı Semih Özmeriç'e aktardı. Esnaf ve sanatkarın sahip olduğu ahilik geleneklerinden taviz vermeden yeniliklere ve gelişmelere açık olunması gerektiğini belirten Açıkgöz, meslektaşlarının en büyük sorununu "sahipsizlik" olarak dile getirdi.

Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Açıkgöz, "Değişim ve gelişimin baş döndürücü bir hızla arttığı günümüzde esnaf ve sanatkarlarımız da kendini geliştirip yenilemeli. Bu da esnafın bağlı bulunduğu oda ve birlikler sayesinde mümkün olacaktır. Maalesef esnaf ve sanatkarımız gerek devletin sağlamış olduğu imkan ve desteklerden gerekse yeni uygulamaya konulan ceza ve yaptırımlardan haberdar olamıyor. Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak periyodik aralıklarla gerek yüz yüze gerekse online seminerler düzenleyerek esnafımızın her gelişmeden haberdar olmasını sağlayacağız" dedi.

Kendisi gibi üniversite mezunu olan Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Açıkgöz'ü tebrik eden Başkan Özmeriç ise, "Meselelerin sorun olmaktan çıkmasının en güzel yolu, sorunları çözüm önerileriyle birlikte sunmaktır. Bu anlamda genç, dinamik ve aynı zamanda oldukça donanımlı bir başkana sahip olan Köşk'ü şanslı buluyorum" diye konuştu. - AYDIN