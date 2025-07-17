Aydın'da İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Aydın\'da İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
17.07.2025 15:25
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Fikret Zaman başkanlığındaki toplantıda Aydın'da 2025 yılı projeleri değerlendirildi.

Kütahya Vali Yardımcılığı görevinden Aydın Vali Yardımcılığına atanan Fikret Zaman, ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirirken, en çok harcama yapan kurum DSİ 21. Bölge Müdürlüğü oldu.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı 3. Dönem Toplantısı Aydın Vali Yardımcısı Fikret Zaman başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılı Ocak-Haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönemin değerlendirilmesi yapıldı. Aydın genelinde 2025 yılında uygulanan 361 projeden 48 adedi tamamlanırken, geriye kalan 313 adet projenin de 192 adedi devam ediyor, 11 adedi ihale aşamasında, 110 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadı. İl genelinde uygulanan projelerin genel toplamında toplam proje tutarı da 72 milyar 473 milyon 764 bin TL, önceki yıllar harcaması 21 milyar 869 milyon 514 bin TL, 2025 yılı ödeneği 12 milyar 955 milyon 935 bin TL oldu. 2025 yılı harcaması ise 7 milyar 32 milyon 763 bin TL olurken, toplam harcama tutarı ise 28 milyar 902 milyon 277 bin TL oldu.

2025 yılı ödeneğinin sektör dağılımına göre Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal 5 milyar 346 milyon 511 bin TL ile 1. sırada, Sağlık 1 milyar 872 milyon 8 bin TL ile 2. sırada, Ulaştırma - Haberleşme ise 1 milyar 502 milyon 15 bin TL ile 3. sırada yer aldı. Kurumlar bazında toplam harcama tutarlarına bakıldığında ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 8 milyar 560 milyon 652 bin TL ile 1. sırada, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 8 milyar 314 milyon 462 bin TL ile 2. sırada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ise 3 milyar 467 milyon 954 bin TL ile 3. sırada yer aldı.

"Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışacağız"

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Yardımcısı Fikret Zaman; "Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde ilimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantıda kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fikret Zaman, Politika, Ekonomi, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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