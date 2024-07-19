Aydın'da İstihdam Oranı Yüzde 47,4, İşsizlik Oranı ise 10,1 - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aydın'da İstihdam Oranı Yüzde 47,4, İşsizlik Oranı ise 10,1

Aydın\'da İstihdam Oranı Yüzde 47,4, İşsizlik Oranı ise 10,1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Aydın'da istihdam oranı yüzde 47,4 olarak kaydedilirken, işsizlik oranı ise yüzde 10,1 oldu. 2022 yılında istihdam oranında herhangi bir değişiklik yaşanmazken, işsizlik oranı yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

19.07.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da istihdam oranı yüzde 47,4 olurken, işsizlik oranı ise 10,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı İl Düzeyinde İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Aydın'ın, işgücü istihdam ve işsizlik oranı belli okurken 2022 yılında istihdam oranında değişiklik yaşanmadı. Açıklanan verilere göre Aydın'da 2022 yılında 52,8 olan iş gücüne katılma oranı 2023'te 52,7 oldu. 2022 yılında 47,4 olan istihdam oranı ise 2023 yılında da aynı kalarak 47,4 oldu. 2022 yılında 10,3 olan işsizlik oranı da yüzde 0,2 düşüş yaşayarak yüzde 10,1 oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da İstihdam Oranı Yüzde 47,4, İşsizlik Oranı ise 10,1 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 12:41:45. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da İstihdam Oranı Yüzde 47,4, İşsizlik Oranı ise 10,1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement