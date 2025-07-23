Aydın\'da Kadınlar İçin CNC Operatörlüğü Kursu Başladı

Aydın'ın köklü eğitim kurumlarından Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Makine ve Tasarım Teknolojileri Bölümü'nde, Aydın Sanayi Odası (AYSO) iş birliği ve desteğiyle kadınlara yönelik CNC Operatörlüğü Kursu başlatıldı. Kurs, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü kadınların istihdamı ile karşılamayı amaçlıyor.

Aydın'da "Stressiz Okul" ve "Okul Sanayi El Ele" projeleri kapsamında 1 Temmuz'da başlayan 7 haftalık kursta, SolidWorks, CNC Torna ve programlama eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda sanayide kadın gücünü artırmayı hedefleyen kursları tamamlayan kursiyerler, Aydın sanayisinde istihdam edilecek. Eğitime katılan kadın kursiyerler, "Biz de varız" diyerek sektördeki yerlerini alma konusundaki kararlılıklarını ortaya koyarken, CNC teknolojilerinde uzmanlaşarak sanayide güçlü bir pozisyon edinmek isteyen kursiyerler, teorik ve uygulamalı eğitimlerle mesleki donanımlarını arttırıyor.

Kurs kapsamında, AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş kursun yürütüldüğü atölyeyi ziyaret etti ve kursiyerlerle görüştü. Eğitim süreci hakkında okul yönetiminden ve öğretmenlerden bilgi alan Maraş, yaptığı değerlendirmede "Aydın Sanayi Odası olarak Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hamisiyiz. Kadınlarımızın mesleki beceriler kazanarak üretim süreçlerine katılmalarını son derece önemsiyoruz. Kadınların sanayimize dahil olması, sadece toplumsal eşitliğe değil, aynı zamanda üretim gücümüzün artmasına da doğrudan katkı sağlıyor. Üyelerimizin destekleriyle kursiyerlerin öğle yemekleri ve iş kıyafeti ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Oda olarak kursiyerlerimizin istihdamını da organize ediyor ve istihdam garantisi sağlıyoruz. Bu işbirliği ekosisteminde, yaklaşık üç ay sürecek bu eğitimlerimize daha çok kadın yararlanıcıların katılmasını bekliyoruz. Sonuç odaklı böyle anlamlı ve örnek bir projede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Eğitim kurumlarımızla iş birliğimizi güçlendirerek benzer mesleki eğitim projelerine desteğimizi sürdüreceğiz. Eğitimleri gerçekleştiren öğretmenlerimize, okul yönetimimize ve kursiyerlerimize azimleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN