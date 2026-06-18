Aydın'da Konut Satışları Yüzde 24 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Konut Satışları Yüzde 24 Düştü

Aydın\'da Konut Satışları Yüzde 24 Düştü
18.06.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 2026 Mayıs'ta konut satışları Ocak ayına göre yüzde 24 azalarak bin 175 oldu.

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2026 Mayıs ayında toplam bin 575 konut satılırken, Ocak ayından bu yana satışlar yüzde 24 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2026 Mayıs ayında konut satış sayısı Ocak ayına göre yüzde 24 azalarak bin 175 oldu. Aradan geçen beş ayda konut satışlarında azalma yaşanırken, işyeri satışları da yüzde 43 oranında azalarak 136 oldu. Satış durumlarına bakıldığında ise 434 ev ilk el, bin 141 ev ikinci el, 16 işyeri ilk el, 120 işyeri de ikinci el olarak satıldı. Satış şekillerine bakıldığında ise konutta diğer satışlar bin 291, ipotekli satışlar 284 oldu. İşyerinde de 127 diğer satış, 9 ipotekli satış olarak gerçekleşti.

2026 Mayıs ayında yabancılara yapılan satışlar ise 12 konut ve 1 işyeri oldu. Mayıs ayında konut satışının yapıldığı ülke vatandaşlarına bakıldığında ise 2'şer konut ile Birleşik Krallık, İsveç ve Almanya ilk sırada yer alırken, Mayıs ayındaki tek işyeri satışı ise Birleşik Krallık'a oldu. Diğer ülkeler birer konut satışı ile Moldova, Polonya, Kazakistan, Azerbaycan, Bermuda ve Türkmenistan oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Aydın, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Konut Satışları Yüzde 24 Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:49
Haluk Levent’e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
12:13
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
11:34
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:20:34. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Konut Satışları Yüzde 24 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.