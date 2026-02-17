Aydın'da Ocak'ta 671 Bin Araç Sayısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Aydın'da Ocak'ta 671 Bin Araç Sayısı

Aydın\'da Ocak\'ta 671 Bin Araç Sayısı
17.02.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Ocak 2026'da toplam araç sayısı 671 bin 359, 11 bin 609 aracın devri yapıldı.

Aydın'da Ocak ayında toplam araç sayısı 671 bin 359 olurken, 11 bin 609 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2026 yılı Ocak ayında araç sayısı 241 bin 17 otomobil, 11 bin 328 minibüs, 2 bin 779 otobüs, 90 bin 105 kamyonet, 10 bin 957 kamyon, 252 bin 53 motosiklet, bin 505 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 615 traktör olmak üzere toplam 671 bin 359 oldu.

Aydın'da 2026 Ocak ayında toplamda 11 bin 609 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 41'i otomobil, 194'ü minibüs, 53'ü otobüs, bin 988'i kamyonet, 178'i kamyon, bin 478'i motosiklet, 30'u özel amaçlı taşıt ve 647'si traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Ocak ayında 2 bin 134 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 781'i otomobil, 10'u minibüs, 6'sı otobüs, 326'sı kamyonet, 19'u kamyon, 950'si motosiklet, 5'i özel amaçlı taşıt ve 37'si traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Ocak'ta 671 Bin Araç Sayısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Hülya Avşar’ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:48:38. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Ocak'ta 671 Bin Araç Sayısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.