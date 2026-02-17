Aydın\'da Ocak\'ta 671 Bin Araç Sayısı

Aydın'da Ocak ayında toplam araç sayısı 671 bin 359 olurken, 11 bin 609 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2026 yılı Ocak ayında araç sayısı 241 bin 17 otomobil, 11 bin 328 minibüs, 2 bin 779 otobüs, 90 bin 105 kamyonet, 10 bin 957 kamyon, 252 bin 53 motosiklet, bin 505 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 615 traktör olmak üzere toplam 671 bin 359 oldu.

Aydın'da 2026 Ocak ayında toplamda 11 bin 609 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 41'i otomobil, 194'ü minibüs, 53'ü otobüs, bin 988'i kamyonet, 178'i kamyon, bin 478'i motosiklet, 30'u özel amaçlı taşıt ve 647'si traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Ocak ayında 2 bin 134 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 781'i otomobil, 10'u minibüs, 6'sı otobüs, 326'sı kamyonet, 19'u kamyon, 950'si motosiklet, 5'i özel amaçlı taşıt ve 37'si traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN