Aydın'da oda ve borsa seçimleri bitti, AYSO Başkanı yeni başkanları tebrik etti - Son Dakika
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Aydın'da oda ve borsa seçimleri bitti, AYSO Başkanı yeni başkanları tebrik etti

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Aydın\'da oda ve borsa seçimleri bitti, AYSO Başkanı yeni başkanları tebrik etti
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Aydın'da TOBB'a bağlı oda ve borsalarda seçim süreci tamamlandı. AYSO Başkanı Gökhan Maraş, yeni dönemde görev üstlenen başkanları tebrik ederek kentin ekonomik potansiyeli için dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, TOBB'a bağlı Aydın'daki oda ve borsalarda gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni dönemde görev üstlenen başkanları tebrik ederek başarılar diledi. Maraş, Aydın'ın ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak için oda ve borsalar arasında dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Aydın'daki oda ve borsalarda seçim sürecinin tamamlanmasının ardından iş hayatında yeni dönem başladı. AYSO Başkanı Gökhan Maraş, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek yeni dönemde görev üstlenen oda ve borsa başkanlarını tebrik etti. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Maraş, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı olarak Aydın'ımızda faaliyet gösteren oda ve borsalarımızda gerçekleştirilen seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bugünden itibaren kentimizin iş hayatında yeni bir çalışma dönemine adım atıyoruz. Aydın'ın ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak, sanayimizi güçlendirmek, üretimimizi ve ihracatımızı artırmak, iş dünyamızın beklenti ve taleplerine çözüm üretmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Aydın Sanayi Odası olarak tüm oda ve borsalarımızla dayanışma içerisinde, ortak aklı önceleyen ve kentimizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir Aydın, daha güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte yol alacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

Başkan Maraş açıklamasını şöyle tamamladı: "Üyelerin teveccühleriyle yeni dönemde görev üstlenen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'u, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken'i, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Sayın Özen Akgün'ü, Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu'nu, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Anıl Metin Oto, Didim Ticaret Odası Başkanı Celal Gümüş'ü, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar'ı ve Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel'i gönülden tebrik ediyorum. Tüm başkanlarımıza ve yönetimlerine yeni dönemde başarılar diliyorum. Seçimlerde sandığa giderek iradelerini ortaya koyan tüm oda ve borsa üyelerimize de teşekkür ediyorum"

Kaynak: İHA
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