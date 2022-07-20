Aydın'da pazarın ateşi düştü, sebze ve meyve fiyatları yarıya indi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da pazarın ateşi düştü, sebze ve meyve fiyatları yarıya indi

20.07.2022 09:48

Aydın'da pazarın ateşi düştü, sebze ve meyve fiyatları yarıya indi Kurban Bayramı sonrasında Aydın'da kurulan semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarının genelinde yarı yarıya düşüş yaşandı.

Aydın'da pazarın ateşi düştü, sebze ve meyve fiyatları yarıya indi

AYDIN - Kurban Bayramı sonrasında Aydın'da kurulan semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarının genelinde yarı yarıya düşüş yaşandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan semt pazarlarındaki tezgahlardaki etiket fiyatları da vatandaşların yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı öncesinde talep yoğunluğu ile yükselen sebze-meyve fiyatları, bayram sonrasında düşüşe geçti. Bir hafta önceye göre yarı yarıya ucuzlayan etiketler, vatandaşların da yüzünü güldürdü. Bazı pazarcı esnafları ise fiyatların son günlerde yağan yağmurlardan etkilenerek geçen haftaya oranla biraz daha yükseldiğini iddia etti.

Sebze ve meyvede bayram sonrası ucuzluğu yaşanırken, özellikle patlıcan fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Bayram öncesinde kilosu 15 liraya kadar olan patlıcan fiyatları bu hafta 2-3 liraya kadar düştü. Çeşidine göre 15 liraya kadar olan domateslerin kilosu ise 5 liraya kadar düştü.

"Patlıcanda belirgin düşüş var"

Özellikle patlıcan fiyatlarında belirgin düşüş olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Mehmet Can İldeniz; "Fiyatlar şu an kışa göre uygun. Özellikle patlıcanda aşırı düşüş var, 2-3 liraya kadar düştü. Bu fiyatların tarlada maliyeti kurtaracağını sanmıyorum açıkçası. Patlıcan şu an piyasada biraz bol, o yüzden fiyata da yansıyor. Genel olarak fiyatlar da kışa göre daha uygun tabi. Yazın ürün daha bol oluyor. Kışın ürün biraz daha geç oluyor, o yüzden fiyatları da etkiliyor. Bayramdan sonra pazarlarda hareketliliğin azaldığını da göremiyorum. Fiyatlar da önceki haftalara göre uygun" dedi.

"Yağışlar fiyatları az da olsa arttırdı"

Son yağışların ürünleri etkilediğini ve fiyatlarda da yükselme yaşandığını ifade eden pazarcı esnafı Adem Sakman, "Fiyatlar geçen hafta biraz daha düşüktü. Bu hafta son yağmurlardan dolayı biraz yükseldi. Geçtiğimiz gün yağan yağmurlar ürünleri baya bir etkiledi. Bir tarladan 20 - 30 ton domates çıkacaksa bu oran yağmurlardan dolayı 10 tona kadar düştü. Haliyle fiyatlar da biraz yükseldi" dedi.

YORUMLAR
500
Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da pazarın ateşi düştü, sebze ve meyve fiyatları yarıya indi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:59 Kaçan hırsızı tek hamlede etkisiz hale getirdi! Otoparkçının tekmesi kameraya yansıdı
09:58 Vatandaşın belini büken zamlar Meclis lokantasını da etkiledi! Kuzu kavurma yemek isteyen vekiller 25 lira ödeyecek
09:45 Erdoğan, Reisi ve Putin zirvesinde teröre karşı ortak tavır kararı
09:41 Sahte içki imalatı yapan şebekelere KOM'dan operasyon: 32 kişi gözaltına alındı
09:18 Selahattin Demirtaş, tartışma yaratan "Türkiye Açılımı yapmak zorundayız" sözlerine açıklık getirdi: Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmeyi isterim
09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı
08:48 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra aynı sette! Aşkı Memnu'nun başrolleri aynı başarıyı yakalayabilecek mi?
08:38 Putin'in İran'da topallayarak yürümesi dünyada ses getirdi
08:31 Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu
08:15 Kadıköy'de alkollü sürücü, bir kafeye daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 10:18:06. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da pazarın ateşi düştü, sebze ve meyve fiyatları yarıya indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement