Aydın'da pazarın ateşi düştü, sebze ve meyve fiyatları yarıya indi

AYDIN - Kurban Bayramı sonrasında Aydın'da kurulan semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarının genelinde yarı yarıya düşüş yaşandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan semt pazarlarındaki tezgahlardaki etiket fiyatları da vatandaşların yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı öncesinde talep yoğunluğu ile yükselen sebze-meyve fiyatları, bayram sonrasında düşüşe geçti. Bir hafta önceye göre yarı yarıya ucuzlayan etiketler, vatandaşların da yüzünü güldürdü. Bazı pazarcı esnafları ise fiyatların son günlerde yağan yağmurlardan etkilenerek geçen haftaya oranla biraz daha yükseldiğini iddia etti.

Sebze ve meyvede bayram sonrası ucuzluğu yaşanırken, özellikle patlıcan fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Bayram öncesinde kilosu 15 liraya kadar olan patlıcan fiyatları bu hafta 2-3 liraya kadar düştü. Çeşidine göre 15 liraya kadar olan domateslerin kilosu ise 5 liraya kadar düştü.

"Patlıcanda belirgin düşüş var"

Özellikle patlıcan fiyatlarında belirgin düşüş olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Mehmet Can İldeniz; "Fiyatlar şu an kışa göre uygun. Özellikle patlıcanda aşırı düşüş var, 2-3 liraya kadar düştü. Bu fiyatların tarlada maliyeti kurtaracağını sanmıyorum açıkçası. Patlıcan şu an piyasada biraz bol, o yüzden fiyata da yansıyor. Genel olarak fiyatlar da kışa göre daha uygun tabi. Yazın ürün daha bol oluyor. Kışın ürün biraz daha geç oluyor, o yüzden fiyatları da etkiliyor. Bayramdan sonra pazarlarda hareketliliğin azaldığını da göremiyorum. Fiyatlar da önceki haftalara göre uygun" dedi.

"Yağışlar fiyatları az da olsa arttırdı"

Son yağışların ürünleri etkilediğini ve fiyatlarda da yükselme yaşandığını ifade eden pazarcı esnafı Adem Sakman, "Fiyatlar geçen hafta biraz daha düşüktü. Bu hafta son yağmurlardan dolayı biraz yükseldi. Geçtiğimiz gün yağan yağmurlar ürünleri baya bir etkiledi. Bir tarladan 20 - 30 ton domates çıkacaksa bu oran yağmurlardan dolayı 10 tona kadar düştü. Haliyle fiyatlar da biraz yükseldi" dedi.