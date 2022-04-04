Aydın'daki 1 taşınmaza özelleştirme ihalesinde 79 milyon liralık teklif geldi - Son Dakika

Aydın'daki 1 taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde 79 milyon liralık teklif yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki 14 bin 147,42 metrekare yüzölçümlü taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 79 milyon lirayla, Mepa Mühendislik Teknik Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verildi.