Aydın'daki 1 taşınmaza özelleştirme ihalesinde 79 milyon liralık teklif geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'daki 1 taşınmaza özelleştirme ihalesinde 79 milyon liralık teklif geldi

04.04.2022 16:39
Aydın'daki 1 taşınmaza özelleştirme ihalesinde 79 milyon liralık teklif geldi

Aydın'daki 1 taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde 79 milyon liralık teklif yapıldı.

Aydın'daki 1 taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde 79 milyon liralık teklif yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki 14 bin 147,42 metrekare yüzölçümlü taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 79 milyon lirayla, Mepa Mühendislik Teknik Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verildi.

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı Bekçiler hırsızı suçüstü yakaladı Bekçiler hırsızı suçüstü yakaladı

Güzelçamlı, Kuşadası, Maliye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydın'daki 1 taşınmaza özelleştirme ihalesinde 79 milyon liralık teklif geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:50:25. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'daki 1 taşınmaza özelleştirme ihalesinde 79 milyon liralık teklif geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement