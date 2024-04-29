Aydın'dan 30.5 Ton Balık İhracatı Yapılarak 230 Milyon Dolar İhracat Geliri Elde Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'dan 30.5 Ton Balık İhracatı Yapılarak 230 Milyon Dolar İhracat Geliri Elde Edildi

Aydın\'dan 30.5 Ton Balık İhracatı Yapılarak 230 Milyon Dolar İhracat Geliri Elde Edildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Aydın ilinden 30.5 ton balık ihracatı gerçekleştirilerek ülke ekonomisine 230 milyon dolar ihracat geliri kazandırıldığını açıkladı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın'ın balık üretimi ve yetiştiriciliği konusunda üst sıralarda yer aldığını belirtti.

29.04.2024 09:54  Güncelleme: 09:57
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2023 yılında Aydın ilinden 30.5 ton balık ihracatı gerçekleştirilerek ülke ekonomisine 230 milyon dolar ihracat geliri kazandırıldığı açıklandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Bozdoğan Amasya Mahallesi'ndeki bir çiftliğe ait balık üretim tesislerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden işletmenin durumu ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Altıntaş Aydın ilinin yavru balık üretimi ve deniz balığı yetiştiriciliğinde üst sıralarda yer aldığını belirterek, "İlimiz 2023 verilerine göre yavru balık dahil faal yetiştiricilik tesis sayımız 40 adet olup yavru balık üretim miktarımız 141 milyon adettir. Yetiştiricilik üretim miktarımız 30 bin ton, avcılık üretim miktarımız ise 8 bin ton olup 214 balıkçı teknemiz bulunmaktadır. 2022 yılı verilerine göre ülkemiz sıralamasında ilimiz balık üretiminde 5'inci, yavru balık üretiminde 3'üncü, deniz balığı yetiştiriciliğinde ise 4'üncü sırada yer almaktadır" dedi.

Öte yandan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında balık ihracat verilerini de açıklayan Altıntaş, "Aydın ilinden 30.5 bin ton balık ihracatı gerçekleştirilerek ülke ekonomisine 230 milyon dolar ihracat geliri kazandırıldı" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'dan 30.5 Ton Balık İhracatı Yapılarak 230 Milyon Dolar İhracat Geliri Elde Edildi - Son Dakika

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