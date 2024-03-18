Aydın Doğan Vakfı, dezavantajlı kız çocukları için AB\'den hibe desteği aldı

Ekonomi

Aydın Doğan Vakfının dezavantajlı kız çocuklar için fırsat eşitliğini teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" projesi, Avrupa Birliği'nden 700 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Avrupa Birliği Sosyal İçerme ve Gençlik Alanında Çalışan Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Destek Programı" kapsamında AB'den 700 bin avroluk destek kazanan ve 1 Şubat'ta başlayan projenin 36 ay sürmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki sivil toplum örgütleri ve kız çocuklarının öncelikli olacağı proje kapsamında en az 100 sivil toplum örgütü ile 15-24 yaş grubundaki 2 bin 500 dezavantajlı kız çocuğuna ve genç kadına ulaşılması hedefleniyor.

"Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" projesi kapsamında dezavantajlı kız çocukları için fırsat eşitliğini teşvik etmek, onları aktif vatandaşlık ve liderlik becerileriyle güçlendirmek ve bu doğrultuda çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek amaçlanıyor. Proje için ihtiyaç analizine dayalı, oyun ve canlandırma gibi yenilikçi öğrenme materyalleriyle donatılmış bir e-öğrenme programı geliştirilecek.

Programa katılanlar, edindikleri bilgi ve yöntemlerle eğitim sonrasında dezavantajlı kız çocuklarına yönelik atölye programları tasarlayabilecek.

Proje kapsamında, çalıştaylarla sivil toplum, kamu ve özel sektörden paydaşların farkındalığını artırmak ve sektörler arası diyaloğu geliştirmek amacıyla Kız Çocukları Günü etkinliği, gençlik kampları, küçük hibe desteği programları düzenlenmesi planlanıyor.

"Kız çocuklarına daha iyi bir gelecek inşası amacıyla çalışmalar yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, kız çocuklarının eğitime eşit katılımını ve devamlılığını sağlayacak destekler sunarak daha iyi bir gelecek inşası amacıyla çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık alanında yapılan çalışmalarla dikkate değer deneyimler edindiklerini kaydeden Yalçındağ, "Bu alandaki tecrübemizi, AB Sosyal İçerme ve Gençlik Alanında Çalışan Hak Temelli STÖ'lere Destek Programı kapsamında yürüteceğimiz bu projeyle bir adım daha ileriye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.