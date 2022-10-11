Aydın ekonomi haberi... ASKON Genel Başkanı Aydın'dan esnafa kredi desteğine ilişkin açıklama Açıklaması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, esnafa yönelik açıklanan kredi desteğine ilişkin, "Tüm dünyada genel olarak finansa erişim noktasında ciddi sıkıntılar yaşanan bir ortamda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan destek paketi esnafımız için bir nevi can suyu olmuştur." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa yönelik destek paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyada genel olarak finansa erişim noktasında ciddi sıkıntılar yaşanan bir ortamda açıklanan paketin, bu zor dönemlerde esnaf için bir nevi can suyu olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bu nedenle destek paketini kullanacak esnafımız, bunun değerini iyi bilmeli ve gerçekten de iş yeriyle alakalı konularda bu harcamayı yapmalıdır. Yine her ay karlarına kar katan bankalara da büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu konuyu bir yük olarak görmeden, sadece kamu bankalarının üzerine yıkmamalı ve topyekun genel olarak bankaların taşın altına ellerine koymaları gerekmektedir. Bankalarımız ayrıca, şartlarını zorlayarak gerçekten de finans ihtiyacı hisseden esnafımıza öncelik tanıyarak kredinin amacına yönelik harcanmasını sağlamalıdır."

Aydın, Türkiye'nin ekonomik olarak bekasının yatırım ve üretimden geçtiğini aktararak, "Yatırımcıyı ve üreticiyi desteklemek de boynumuzun borcudur. Bu vesileyle hem esnafımıza hem de banka yöneticilerimize çağrıda bulunuyor ve 'bu kaynakları verirken de, harcarken de vicdanlı olun' diyorum." ifadesini kullandı.