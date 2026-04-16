Aydın Havalimanı uluslararası ticari uçuşlara hazırlanıyor

16.04.2026 15:58  Güncelleme: 15:59
Aydın Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara açılması çalışmaları kapsamında zemin etütleri tamamlanırken, taslak proje masaya yatırıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Kerem Yeğnidemir ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürü Hacer Eke nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Aydın Havalimanı'nın uluslararası ticari uçuşlara açılması için yürütülen çalışmaların taslak projesi masaya yatırıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan projede devam eden çalışmalar değerlendirildi. Eyigün, teknik ekiplerin sahadaki zemin etüdü çalışmalarını tamamladığını belirtti. Aydın'ın ekonomik kalkınmasına büyük ivme kazandıracak yatırımın her aşamasında takipçisi olduklarını belirten Başkan Çerçioğlu, "Aydın Havalimanı'nın uluslararası ticari uçuşlara açılması Aydınımız açısından önemli bir gelişme olacak. Bu sürecin başlatılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kentimizin bugününe ve geleceğine katkı sağlayacak her yatırımın takipçisi ve destekçisiyiz. Aydınımız ve hemşehrilerimiz için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Aydın, Son Dakika

