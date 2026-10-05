Aydın'ın Ağustos ihracatı yıllık 155,5 milyon dolar oldu, ithalatı yüzde 48,2 arttı - Son Dakika
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Aydın'ın Ağustos ihracatı yıllık 155,5 milyon dolar oldu, ithalatı yüzde 48,2 arttı

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Aydın\'ın Ağustos ihracatı yıllık 155,5 milyon dolar oldu, ithalatı yüzde 48,2 arttı
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Aydın'ın Ağustos ihracatı yıllık yüzde 1,5 azalışla 155 milyon 511 bin dolar, ithalatı yüzde 48,2 artışla 42 milyon 476 bin dolar oldu. Ocak-Ağustos'ta 1 milyar 302 milyon dolar ihracatla 22'nci il olan Aydın, yüzde 421,4'lük karşılama oranıyla ilk 25 il içinde üçüncü oldu.

Aydın'ın Ağustos ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 155 milyon 511 bin dolar olarak gerçekleşirken, ithalatı ise yüzde 48,2 artışla 42 milyon 476 bin dolar oldu.

Aydın Sanayi Odası tarafından TÜİK verileri esas alınarak hazırlanan Ağustos 2026 İhracat Raporu'na göre Aydın, Ocak-Ağustos döneminde 1 milyar 302 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 22'nci ili oldu. Aynı dönemde 309 milyon dolar ithalat yapan Aydın, yüzde 421,4'lük ihracatın ithalatı karşılama oranıyla, en çok ihracat yapan ilk 25 il arasında üçüncü sırada yer aldı.

Aydın'dan Ağustos ayında 134 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, İtalya, Hollanda, ABD, Almanya ve Çin başlıca ihracat pazarları oldu. Ağustos ayı ihracatında Gıda Ürünleri ve İçecek sektörü yüzde 28,4'lük payla ilk sırayı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat sektörü ise yüzde 15,9'luk payla ikinci sırayı aldı.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan faaliyet illerine göre 2026 yılı Ağustos ayı ihracat verilerini değerlendirdi.

Başkan Maraş, "Ağustos ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre sınırlı bir azalışla 155,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen yılın ilk sekiz ayında 1,3 milyar doların üzerinde ihracata ulaşmış olmamız bizim için kıymetli. Ayrıca yüzde 421,4'lük ihracatın ithalatı karşılama oranıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer almamız, Aydın'ın dış ticaretteki güçlü konumunu koruduğunu gösteriyor" dedi.

Maraş, "Ağustos ayında 134 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İtalya, Hollanda, ABD, Almanya ve Çin başlıca pazarlarımız arasında yer aldı. Önümüzdeki dönemde hem mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırmayı hem de yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyoruz. Yılın kalan bölümünde ihracatımızı daha ileri taşımak için sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üreten, istihdam sağlayan ve Aydın ekonomisine katkı sunan tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
İhracatEkonomiAğustosAydınSon Dakika

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