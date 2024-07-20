Aydın'ın Buharkent İlçesinde Taze İncir Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'ın Buharkent İlçesinde Taze İncir Hasadı Başladı

Aydın\'ın Buharkent İlçesinde Taze İncir Hasadı Başladı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2024 sezonu taze incir hasadı ile birlikte taze incirin sofralara yolculuğu sürüyor. Buharkent taze inciri, diğer bölgelere göre 15 gün erken hasat edilerek ilçeye ekonomik katkı sağlıyor.

20.07.2024 13:32  Güncelleme: 13:35
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Taze incirde erkenciliği ile rakip tanımayan Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2024 sezonu taze incir hasadı ile birlikte taze incirin sofralara yolculuğu sürüyor.

İncirin üretildiği diğer bölgelere göre yaklaşık 15 gün erken hasat edilen Buharkent taze inciri, bu erkenciliği ile ilçeye önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Bu sene havaların erken ısınması ve uygun iklim şartları nedeniyle taze incirin sofralara yolculuğu erken başladı. Türkiye'de toptan satışı yapılan tek yer olma özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Buharkent'e gelen tüccar ve ihracatçı firmalar, Buharkent toptancı Hali'nden satın aldıkları aroması, lezzeti, rengi ve kokusuyla bir marka olan taze incirleri sofralara ulaştırmak için adeta zamanla yarışıyor.

"Taze incir, Buharkent ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ürün"

2024 sezonunun taze incir hasadının başladığını ve bir yıl boyunca bu hasadın beklendiğini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Taze incir, Buharkent ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan üründür. Geçmişten gelen bir alışkanlık ve gelenekle Buharkent olarak biz Aydın'da taze incir hasadına yoğunlaştık. Diğer yerlere göre 15 gün önce hasadına başlıyoruz ancak bu sene aşırı sıcaklar hasadın daha da erken yapılmasına, bu da üründe artışa neden oldu. Bu durum da fiyatların düşürdü. Fiyatların düzelmesini bekliyoruz. Kuru incirde de taze incirde de Buharkent erken hasadı ve toptan ticaretinin yapıldığı tek nokta Buharkent. Aynı zamanda ilçemiz Türkiye'de marka konumunda. Buharkent olarak biz taze incir üretiminde binden fazla üretici ve 25 bin tondan fazla taze incir üretimi ile farklı bir ilçeyiz. Havaların düzelmesi ile kalitemiz daha da artacaktır. Üreticimizin bol ve bereketli bir sezon geçireceğini düşünüyoruz. 2024 yılı taze incir sezonumuzun üreticimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İç ve dış piyasaya gönderimlerimiz sürüyor"

Buharkent Toptancı halinin en eski esnaflarından olan İbrahim Sancak, 2024 sezonunun hayırlı olmasını dileyerek: "Bu sene 25 bin ton ürün beklentisi ile yine sezonumuza başladık. 10 günlük süreç içerisinde fiyatlar 100 TL'lerden 25 TL'lere kadar geriledi. Aşırı derecede sıcakların olması incirin normal olgunlaşma sürecini erkene almasından kaynaklandı. Şu anda hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderimlerimiz devam ediyor. İnşallah bir-iki gün içerisinde fiyatlar normal değerlerine dönecektir. Hem üreticimiz hem tüccarımız hem de tüketicimiz memnun kalacaktır. Türkiye'de taze incirinin üretiminin ve ticaretinin yapıldığı Buharkent'ten tüm taze incir tüketicilerine afiyet ve şifa olsun diyoruz" dedi.

"Pazar hariç her gün geliyorum"

Bursa'dan taze incir almaya gelen tüccarlardan Salih Çakır, "Buharkent'e Pazar hariç haftanın 6 günü gelerek ortalama 3-4 ton taze incir götürüyorum. Buharkent'in taze inciri turfanda geldiği, aroması ve lezzeti güzel olduğu için tercih ediyoruz" dedi.

Aydın'ın en küçük ve en uzak ilçeleri arasında yer alan Buharkent'te sabahın erken saatlerinde yediden yetmişe herkes taze incir hasadı için seferber oluyor. Taze incirler tek tek elle toplanarak öğle sıcağına kalmadan toptancı haline getiriliyor. Halde yaşanan yoğun hareketliliğin ise yaklaşık 40 gün süren taze incir hasadı ile son bulması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'ın Buharkent İlçesinde Taze İncir Hasadı Başladı - Son Dakika

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