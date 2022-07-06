Aydın'ın işgücü sayısı belli oldu - Son Dakika
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Aydın'ın işgücü sayısı belli oldu

06.07.2022 12:59
Aydın'ın işgücü sayısı belli oldu

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da toplam işgücü sayısı 85 bin 180 oldu.

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da toplam işgücü sayısı 85 bin 180 oldu.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı Olağan Toplantısı'nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.

Haziran 2022 itibariyle kurum kayıtlarına göre Aydın genelinde, 19 bin 834'ü kadın, 17 bin 42'si erkek olmak üzere toplam 36 bin 876 kişi iş ararken, 41 bin 214'ü kadın, 43 bin 966'sı erkek olmak üzere toplam 85 bin 180 çalışan bulunuyor.

Aydın, Denizli, Muğla illerini kapsayan TR32 bölgesindeki verilerine göre işgücüne katılma oranı yüzde 53,1, istihdam oranı yüzde 47,7 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 10,2 oldu.

2022 yılı Ocak - Haziran aylarında kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 21 bin 837 açık iş ilanı alınırken iş ilanlarına 46 bin 461 kişi başvurdu. Bunların 471'i engelli olmak üzere toplam 18 bin 780 kişi istihdam edildi.

Aydın'da 2022 Ocak - Haziran döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 658 adet İşbaşı Eğitim programından toplam 2 bin 264 kişi faydalanırken, 40 adet Toplum Yararına Program'dan toplam 725 kişi faydalandı.

Aydın'da 2022 Ocak - Haziran dönemlerinde İşbaşı Eğitim Programları için 33 milyon 974 bin 242 TL, Mesleki Eğitim Kursları için 1 milyon 515 bin 981 TL, Toplum Yararına Programlar için ise 29 milyon 937 bin 146 TL ödeme yapıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde ise Aydın'da 2022 Ocak-Mayıs ayları içerisinde 8 bin 324 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanırken. Bu kişilere toplamda 38 milyon 492 bin 13 TL ödeme yapıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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