Yenipazar'ın yöresel ürünleri İzmirliler ile buluştu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin yöresel ürünleri İzmir Fuarı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

02-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Yenipazar ilçesinin ve Aydın'ın yöresel ürünleri görücüye çıktı. Açılan stantta sergilenen ve tadıma sunulan Yenipazar Pidesi başta olmak üzere incir, fıstık gibi yiyecekler ile yöre kooperatiflerinin ve kadınlarının yapmış oldukları konservelik ürünler ve kurutmalıklar vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı. Yenipazar ürünlerinin tanıtıldığı standa fuar boyunca 1,5 milyon ziyaretçinin uğraması bekleniyor. - AYDIN