Yenipazar'ın yöresel ürünleri İzmirliler ile buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Yenipazar'ın yöresel ürünleri İzmirliler ile buluştu

05.09.2022 09:59
Yenipazar'ın yöresel ürünleri İzmirliler ile buluştu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin yöresel ürünleri İzmir Fuarı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin yöresel ürünleri İzmir Fuarı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

02-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Yenipazar ilçesinin ve Aydın'ın yöresel ürünleri görücüye çıktı. Açılan stantta sergilenen ve tadıma sunulan Yenipazar Pidesi başta olmak üzere incir, fıstık gibi yiyecekler ile yöre kooperatiflerinin ve kadınlarının yapmış oldukları konservelik ürünler ve kurutmalıklar vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı. Yenipazar ürünlerinin tanıtıldığı standa fuar boyunca 1,5 milyon ziyaretçinin uğraması bekleniyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
İZMİR'DE UYUM EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA VELİLER ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU İZMİR'DE UYUM EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA VELİLER ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU Kuyucak'ta '5 Eylül Kurtuluş Günü' kutlandı Kuyucak'ta '5 Eylül Kurtuluş Günü' kutlandı Ödemiş'in Kurtuluşunun 100. Onur Yılında Çeşitli Konserler Düzenleniyor Ödemiş'in Kurtuluşunun 100. Onur Yılında Çeşitli Konserler Düzenleniyor
Kaynak: İHA

Yenipazar, Eylül, İzmir, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenipazar'ın yöresel ürünleri İzmirliler ile buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:12:08. #1.12#
SON DAKİKA: Yenipazar'ın yöresel ürünleri İzmirliler ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement