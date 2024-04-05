Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan ve 'sarı altın' olarak bilinen zeytinyağı ve zeytinin, Mart ayındaki ihracatı 66 milyon dolar oldu.
İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın'ın ihracat rakamları her geçen yükselmeye devam ediyor. Bu çerçevede önemli ihracat ürünlerinden olan 'sarı altın' zeytinyağının Mart ayı ihracat rakamları da belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) tarafından açıklanan rakamlara göre, Mart ayında 66 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2023 yılında tarihi bir ihracata imza atan EZZİB, 2024 yılında dökme zeytinyağı ihracatındaki yasağa rağmen ihracatta yüzde 9'luk düşüşle ihracat pazarlarında tutunmayı başardı. - AYDIN
Son Dakika › Ekonomi › Aydın'ın Zeytinyağı İhracatı Mart Ayında 66 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika
Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan turizm tesisleri, Ramazan Bayramı tatiline yüzde 100 dolulukla girmeyi hedefliyor. Termal Kaplıcaları, tarihi geçmişi ve şifa kaynaklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bayram öncesinde rezervasyon yoğunluğu yaşanan tesislerde doluluk oranının yüzde 70'lere yaklaştığı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Öztamur, tesisin doğal ve oksijenli bir ortamda bulunduğunu ve çocuklu misafirlerin tercih ettiğini söyledi. Açık havuzun yanı sıra hamam ve kaplıca sularının da bulunduğu tesis, farklı şifa kaynaklarından yararlanma imkanı sunuyor.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 2023 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi ve sektörlerin durumunu açıkladı. Ayrıca, DENİB'in iletişim faaliyetleri ve planlanan etkinlikler hakkında bilgi verildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, hayvan bakım ekipmanları üretimi yaparak Türkiye'nin yanı sıra 15 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firma sahibi Adem Ferhatoğlu, şirketlerini 1989 yılında kurduklarını ve zamanla hayvancılık sektöründe talep olduğunu fark ederek bu alana yoğunlaştıklarını belirtti. Ürünlerinin yurt dışında da talep gördüğünü vurgulayan Ferhatoğlu, Güney Afrika ülkeleri, Polonya, Estonya, Litvanya gibi 15 ülkeye ihracat yaparak yılda 1 milyon 1250 bin dolar gelir elde ettiklerini ifade etti. Firma, ilerleyen günlerde personel sayısını artırmayı planlarken, yetişmiş personel bulma konusunda zorluk yaşadıklarını da dile getirdi.
ABD merkezli McDonald's, İsrail'deki restoranlarından İsrail askerlerine bedava yemek dağıttığı haberleri nedeniyle boykot edilmekteydi. Şirket, Alonyal firmasını satın alarak İsrail'deki restoranların ve operasyonların sahibi olacak.
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