Aydın-İtalya Ticaret Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın-İtalya Ticaret Görüşmeleri

Aydın-İtalya Ticaret Görüşmeleri
11.06.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökhan Maraş, İtalya Büyükelçisi ile Aydın'ın ticari ilişkilerini ele aldı.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gıuseppe Manzo ile Aydın-İtalya ticaretini değerlendirdi.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Casa Italia'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo'nun da iştirak ettiği toplantı vesilesiyle Başkan Maraş, Büyükelçi Manzo ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında gerçekleştirilen görüşmelerde, Aydın'ın İtalya ile mevcut ticari ilişkileri ve önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek iş birliği alanları ele alındı.

Görüşmede, İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi'de yer aldı. Yapılan istişarelerde, Aydın'ın 2025 yılında İtalya ile gerçekleştirdiği dış ticaret hacminin 210 milyon dolar seviyesinde olduğu ifade edilerek, bu rakamın 2026 yılında artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Maraş, Aydın'dan İtalya'ya 2025 yılında otomotiv yan sanayi, endüstriyel soğutma sistemleri, tarım ve gıda ürünleri, madencilik ve doğal taş ürünleri, tekstil, makine imalatı ve çocuk oyun grupları başta olmak üzere birçok sektörde ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Ekonomi, Ankara, İtalya, Dünya, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın-İtalya Ticaret Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan’dan Asgari Ücret Açıklaması Babacan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Vitor Pereira’ya sürpriz talip Paraya para demeyebilir Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
Beşiktaş’tan Ruben Loftus-Cheek atağı Beşiktaş'tan Ruben Loftus-Cheek atağı
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

14:04
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar
Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
14:01
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
13:50
Arda ve Kenan listede Dünya Kupası’na damga vuracaklar
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar
13:20
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 14:18:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Aydın-İtalya Ticaret Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.