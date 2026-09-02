Aydın Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri valilik tarafından 1000 liraya alındı - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri valilik tarafından 1000 liraya alındı

Aydın Nazilli\'de sezonun ilk kuru inciri valilik tarafından 1000 liraya alındı
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Nazilli Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle 2026-2027 sezonunun ilk kuru inciri sembolik olarak kilogramı 1000 liradan Aydın Valiliği'nce satın alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2026-2027 sezonunun ilk kuru inciri için alım töreni gerçekleştirildi.

Nazilli Ticaret Borsası'ndaki programda sezonun ilk kuru inciri sembolik olarak kilogramı 1000 liraya Aydın Valiliği tarafından satın alındı.

Programda konuşan Aydın Valisi Osman Varol, kentte 6 milyon 600 bin incir ağacının bulunduğunu, 19 bin kayıtlı çiftçinin üretim yaptığını dile getirdi.

Aydın'ın 400 milyon dolarlık incir hacmine sahip olduğunu ifade eden Varol, "150 yıldır insanlarımız bu ürünle hayatını idame ettiriyorlar. Bu değeri yitirmememiz lazım. Valilik olarak üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ise yaptıkları çalışmalarla incire değer katmaya devam edeceklerini anlatarak, "Bugün temelini atacağımız Yerli Ürünler Kooperatifimizle Nazilli'yi dünyanın incir ticaret merkezi haline çevireceğiz." dedi.

İncir üreticileri ve ihracatçı firmaların da ödüllendirildiği programa AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da katıldı.

Protokol daha sonra Arslanlı Mahallesi'ndeki Yöresel Ürünler Ticaret Merkezi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aydın Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri valilik tarafından 1000 liraya alındı - Son Dakika

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