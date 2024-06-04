Aydın TARİŞ, ortaklarına 23 yıl aradan sonra 4 milyon lira fiyat farkı dağıtacak - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın TARİŞ, ortaklarına 23 yıl aradan sonra 4 milyon lira fiyat farkı dağıtacak

Aydın TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, 23 yıl aradan sonra ortaklarına 4 milyon 86 bin lira fiyat farkı dağıtacağını açıkladı. Kooperatif Başkanı Tolga Önal, 2023 yılında ortak içi teslimat yapan 482 üreticiye fiyat farkı dağıtımının başlayacağını belirtti. Önal, geçen yıl 15 milyon kilo pamuk aldıklarını ve bu yıl daha yüksek bir rakam beklediklerini söyledi.

04.06.2024 18:10
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Aydın TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, 23 yıl aradan sonra ortaklarına 4 milyon 86 bin lira fiyat farkı dağıtacağını açıkladı.

S.S. 46 Nolu Aydın TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi yönetimi 23 yıl aradan sonra ortaklarına çifte bayram yaşattı. Aydın TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Tolga Önal, 838 ortakları bulunduğunu ve 2023 yılında ortak içi teslimat yapan 482 üreticiye fiyat farkı dağıtmaya yarın itibariyle başlayacaklarını söyledi.

Görevdeki sekiz yıllık süreyi geride bırakıp dokuzuncu yıla girdiklerini belirten Başkan Önal, yönetim kurulu olarak başarılı işler yaptıklarını ve bugün artık ortaklarına fiyat farkı dağıtmayı başardıklarını söyledi. Başkan Önal, "2023 yılında 482 ortağımız, ortak içi teslimatlarının karşılığı 13 milyon 349 bin 768 kilogram. Bunun da tutarı kilogramda net 30 kuruş olarak hesapladık. Toplam tutarda 4 milyon 86 bin 630 lira 98 kuruştur. 23 yıl önce Aydın Tariş Pamuk Kooperatifi olarak bir fiyat farkı dağıtımı yapılmış idi. Son 23 yıl sonra üreticilerimize fiyat farkı dağıtmak bize nasip oldu" dedi.

2023 yılında 15 milyon kilo pamuk alındı

Yönetim kurulu olarak çok gururlandıklarını kaydeden Önal, "Burada tabi bize güvenen başta ortaklarımız olmak üzere bütün pamuk üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Üreticilerimiz bize güvenmeye devam etsinler. Gönül rahatlığıyla pamuklarını Tariş'e yatırabilirler. Geçen sene 15 milyon kiloya yakın bir pamuk aldık. Ortaklarımızdan ortak içi teslimat olarak. Bu rakamın daha da yüksek miktarda olacağını bu sene umuyoruz. Mahsullerimiz de ovada, tarlalarda güzel görünüyor. Şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Tabii sulaması başlamadı daha. Malum bu sene barajlardaki su seviyesi biraz kritik. İnşallah bunları da atlatacağımızı düşünüyoruz. Biz bu çerçevede tabii kooperatif olarak elimizden gelen bütün desteği üreticilerimize sağlıyoruz." diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın TARİŞ, ortaklarına 23 yıl aradan sonra 4 milyon lira fiyat farkı dağıtacak - Son Dakika

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