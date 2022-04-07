AYEDAŞ geçici arıza giderme hızını 23 kat artırdı - Son Dakika
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AYEDAŞ geçici arıza giderme hızını 23 kat artırdı

07.04.2022 12:17
AYEDAŞ geçici arıza giderme hızını 23 kat artırdı

AYEDAŞ, elektrik dağıtım hatlarında, ağaç dalı teması veya rüzgar etkisi gibi sebeplerle meydana gelen ve fiziki onarım gerektirmeyen geçici arızaları, SCADA teknolojisiyle uzaktan çok daha hızlı giderebiliyor.

AYEDAŞ, elektrik dağıtım hatlarında, ağaç dalı teması veya rüzgar etkisi gibi sebeplerle meydana gelen ve fiziki onarım gerektirmeyen geçici arızaları, SCADA teknolojisiyle uzaktan çok daha hızlı giderebiliyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren AYEDAŞ'ın, ortalama 46 dakikalık geçici arıza giderme süresini uzaktan müdahale ile 2 dakikaya indiren, böylece 23 kat daha hızlı müdahale imkanı veren SCADA sistemi, enerji kesme ve verme işlemlerinin yüzde 60'ında gerçekleştirir seviyeye ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında bu sistemi yaygınlaştırmak amacıyla 42 milyon liralık ilave yatırım ihalelerini tamamlayan şirket, SCADA sistemini genişleterek elektrik kesinti süresini minimize edecek. Şirket, yüksek gerilim seviyesinde mevcut SCADA sisteminde 1250 adet SCADA merkezine (150.000 Input/Output (I/O)) ilave olarak, 170 adet SCADA merkezinin (28.000 I/O) daha aktif hale gelmesi için ihaleleri tamamladı ve bu sene içinde yapım sürecine geçecek.

Sistem nasıl işliyor?

Verilen bilgiye göre, Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme (SCADA) sistemi ile elektrik arzı, bilgisayar destekli sistemlerle uzaktan kısa sürede yeniden sağlanabiliyor. Geçici arıza olarak tanımlanan ve elektrik dağıtım hatlarında ağaç dalı teması veya rüzgar etkisi gibi sebeplerle meydana gelen ve fiziki onarım gerektirmeyen durumlarda da enerji uzaktan yine hızlıca tekrar sağlanabiliyor.

Ayrıca enerji kesintisi yapılması gereken orman yangını, sel gibi can güvenliğini tehlikeye sokan durumlarda, enerji uzaktan çok daha kısa sürede kesilebiliyor. Buna ek olarak, SCADA sistemi üzerinden elektrik şebekesine ilişkin veriler takip edilebiliyor ve değişen koşullara göre önlemler alınabiliyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası'nda yenilikçi yatırımlarını sürdürecek. - İSTANBUL

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Anadolu Yakası, İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AYEDAŞ geçici arıza giderme hızını 23 kat artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYEDAŞ geçici arıza giderme hızını 23 kat artırdı - Son Dakika
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