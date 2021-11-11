AYEDAŞ, Anadolu Yakası'nda bakım ve yatırımlarını sürdürüyor

AYEDAŞ, hizmet verdiği 7 bin 825 trafo ve 29 bin 532 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla yılın dokuz ayında bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yılın 9 ayında başarılı çalışmalara imza attı.

AYEDAŞ, söz konusu dönemde Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da 29 bin 809 aydınlatma armatürü, 1263 pano ve 94 trafo bakımı gerçekleştirdi. AYEDAŞ ekipleri, söz konusu ilçelerde 3 bin 629 dağıtım merkezinde bakım çalışmaları yaptı. Ayrıca 55 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

AYEDAŞ'ın bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceği belirtildi.