AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'nin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'nin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

10.03.2022 18:40
AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'nin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından Moda Sahnesi'nin fatura borcunu ödemesinin ardından elektriğinin açıldığı bildirildi.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından Moda Sahnesi'nin fatura borcunu ödemesinin ardından elektriğinin açıldığı bildirildi.

AYEDAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da yer alan Moda Sahnesi'nin elektriğinin ilgili yönetmelik uyarınca borçtan dolayı kesildiği belirtildi.

Açıklamada, fatura borcunun ödenmesinin ardından Moda Sahnesi'nin elektriğinin yeniden verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 'Zamanında Ödenmeyen Borçlar' başlıklı 35'inci maddesi uyarınca, tüketicinin elektrik tüketim borcunu son ödeme tarihine kadar ödememesi ve tedarikçisi tarafından süre verilerek yapılan bildirimlere rağmen ödememeye devam etmesi üzerine, tedarikçisi tarafından şirketimize yapılan bildirim gereğince tarafımızca kullanım yerinin elektriği kesilmiş ve kesme bildiriminin bir örneği kullanım yerine bırakılmıştır. Kesme işlemi hakkında tedarikçisi ve ilgili tüketici bilgilendirilmiştir. 10 Mart 2022'de kesmeye konu olan fatura borcunun ödendiği bilgisinin şirketimiz sistemlerine yansıması üzerine, elektrik enerjisi tarafımızca yeniden açılmıştır."

YORUMLAR
500
İstanbul'da Anadolu Yakasında kar yağışı etkisini sürdürüyor İstanbul'da Anadolu Yakasında kar yağışı etkisini sürdürüyor ANADOLU YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI ANADOLU YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI

Anadolu Yakası, İstanbul, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'nin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
18:31 Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklamalarına emojili yanıt
18:24 Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok
18:15 Mezarlıkta define aramaya çıktılar, 4 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı
18:00 Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
17:49 ABD enflasyon verilerini açıkladı! Son 40 yılın en büyük artışını gösterdi
17:45 Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapmak istiyor" iddialarını tiye aldı: Can Ataklı olunca da gülüp geçtik
17:27 Meteoroloji yarın için uyardı! İstanbul turuncu, 57 il ise sarı kodla uyarıldı
17:25 Antalya'daki zirvede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın talimatları gündem oldu! Her yerde bomba aradılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 18:47:42. #1.11#
SON DAKİKA: AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'nin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement