Aylık en düşük kayıp DİBS'de oldu - Son Dakika
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Aylık en düşük kayıp DİBS'de oldu

08.03.2022 10:13
Aylık en düşük kayıp DİBS'de oldu

Aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,81 oranlarıyla DİBS'de gerçekleşti.

Aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,81 oranlarıyla DİBS'de gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,81 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'de gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3,61, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,55, Euro yüzde 5,75, Amerikan doları yüzde 5,90 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,39, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,38, Euro yüzde 3,59, Amerikan doları yüzde 3,74 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,94 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,44 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,78 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,84 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,13 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,48 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 5,94, Euro yüzde 11,85, BIST 100 endeksi yüzde 36,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 43,88 ve DİBS yüzde 49,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları yüzde 24,86 ve Euro yüzde 17,02 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 15,28, mevduat faizi (brüt) yüzde 25,50 ve DİBS yüzde 33,37 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. - İSTANBUL

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aylık en düşük kayıp DİBS'de oldu - Son Dakika


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