En yüksek reel getiri, BİST 100 endeksinde oldu - Son Dakika
Üye Girişi

En yüksek reel getiri, BİST 100 endeksinde oldu

07.10.2022 10:25
En yüksek reel getiri, BİST 100 endeksinde oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,55, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 10,34 oranlarıyla BİST 100 endeksinde gerçekleşti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,55, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 10,34 oranlarıyla BİST 100 endeksinde gerçekleşti.

TÜİK, 2022 Eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,34 oranlarıyla BİST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,64 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan doları yüzde 3,03, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,41, euro yüzde 5,18 ve külçe altın yüzde 6,80 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 8,40 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan doları yüzde 1,43, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,81, euro yüzde 3,62 ve külçe altın yüzde 5,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3- 6 AYLIK DEĞERLENDİRMEBİST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,68 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.6 aylık değerlendirmeye göre BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,25 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,64 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BİST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,06 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,32 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 14,79, külçe altın yüzde 18,62, euro yüzde 28,28, DİBS yüzde 45,18 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 53,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 16,82, külçe altın yüzde 11,57 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 1,67, DİBS yüzde 24,85 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 36,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

?


YORUMLAR
500
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası
Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En yüksek reel getiri, BİST 100 endeksinde oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir
16:12 İstanbul'da vereceği konser saatler kala iptal edilen Tuna Kiremitçi isyan etti
16:03 Tavuğun horoz için yaptıkları sosyal medyada ilgi çekti: İşte gerçek aşk bu
15:58 Uzman isimden nükleer uyarı: Karadeniz'de çalıştırırsa Türkiye de etkilenir
15:56 Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu
15:26 İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler
15:23 Hükümetten vatandaşa müjde: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor
15:15 Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförünün 10 yıl önce bir polisi öldürdüğü ortaya çıktı
15:09 Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi vatandaşlarımız için önemli sözler: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 16:47:38. #1.12#
SON DAKİKA: En yüksek reel getiri, BİST 100 endeksinde oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement