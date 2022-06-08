Tüik Verilerine Göre Mayısta En Çok Dolar Yatırımcısı Kazandı - Son Dakika
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Tüik Verilerine Göre Mayısta En Çok Dolar Yatırımcısı Kazandı

08.06.2022 10:03

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre; mayısta en yüksek reel getiri, yüzde 3,86 oranıyla dolarda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre; mayısta en yüksek reel getiri, yüzde 3,86 oranıyla dolarda oldu.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını bugün açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,86 oranında dolarda oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 1,66 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE İLE İNDİRGENDİĞİNDE YATIRIMCISINA EN ÇOK KAYBETTİREN DİBS OLDU

TÜİK verilerine göre; aylık olarak Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 3,79, külçe altın yüzde 5,90, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,02, BIST 100 endeksi yüzde 7,95 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE İLE İNDİRGENDİĞİNDE DE YATIRIMCISINA EN ÇOK DİBS KAYBETTİRDİ

TÜFE ile indirgendiğinde, euro yüzde 1,61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken külçe altın yüzde 0,62, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,80, BIST 100 endeksi yüzde 2,79 ve DİBS yüzde 3,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 ENDEKSİ 3 AYDA TÜFE'YE GÖRE KAZANDIRDI, Yİ-ÜFE'YE GÖRE KAYBETTİRDİ

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,53 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi. DIBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,86 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYLIK DEĞERLENDİRMEYE GÖRE KÜLÇE ALTIN EN AZ KAYBETTİREN YATIRIM ARACI OLDU

TÜİK verilerine göre; 6 aylık değerlendirmede külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,78, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,95 oranıyla yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,59 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA OLDU

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,76 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,72 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE Yİ-ÜFE'YE GÖRE EN ÇOK KAYBETTİREN DİBS OLDU

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 19,06, BIST 100 endeksi yüzde 26,89, euro yüzde 29,45, mevduat faizi (brüt) yüzde 49,82 ve DİBS yüzde 52,98 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE TÜFE İLE İNDİRGENDİĞİNDE DİBS YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 8,31 oranında yatırımcısına kazandırırken BIST 100 endeksi yüzde 2,17, euro yüzde 5,60, mevduat faizi (brüt) yüzde 32,86 ve DİBS yüzde 37,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Tüik Verilerine Göre Mayısta En Çok Dolar Yatırımcısı Kazandı
Tüik Verilerine Göre Mayısta En Çok Dolar Yatırımcısı Kazandı
Tüik Verilerine Göre Mayısta En Çok Dolar Yatırımcısı Kazandı

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı verileri, enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı verileri, enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir' Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü! Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik Verilerine Göre Mayısta En Çok Dolar Yatırımcısı Kazandı - Son Dakika

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