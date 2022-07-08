Tüik: Haziranda En Yüksel Reel Getiri Dolarda Oldu - Son Dakika
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Tüik: Haziranda En Yüksel Reel Getiri Dolarda Oldu

08.07.2022 10:18
Tüik: Haziranda En Yüksel Reel Getiri Dolarda Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,20, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,95 oranında dolarda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,20, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,95 oranında dolarda gerçekleşti.

TÜİK haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, en yüksek getiri dolar sağlarken Yİ-ÜFE ve TÜFE'ye göre BIST 100 endeksi ve mevduat faizi yatırımcısına kaybettirdi. TÜİK'in verileri şöyle:

"AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ DOLARDA OLDU: Aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,95 oranında dolarda oldu.

YATIRIM ARAÇLARINDAN EURO'YU TERCİH EDENLER DE KAZANDI: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; haziran ayında yatırım araçlarından euro yüzde 1,05 oranında reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,08, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,25, BIST 100 endeksi yüzde 2,27 ve mevduat faizi (brüt)yüzde 5,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 2,80, külçe altın yüzde 1,65 ve DİBS yüzde 0,47 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 0,57 ve mevduat faizi (brüt)yüzde 3,64 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 AYLIK DEĞERLENDİRMEDE YATIRIMCISINA EN ÇOK KAYBETTİREN MEVDUAT FAİZİ OLDU: BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,41 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,20 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYLIK DEĞERLENDİRMEYE GÖRE DE YATIRIMCISINA EN ÇOK KAYBETTİREN MEVDUAT FAİZİ OLDU: Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranıyla yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,93 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DOLARDA GERÇEKLEŞTİ: Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,21 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 17,25, BIST 100 endeksi yüzde 24,89, euro yüzde 27,36, mevduat faizi (brüt)yüzde 51,29 ve DİBS yüzde 52,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 10,40 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,21 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 3,09, mevduat faizi (brüt)yüzde 35,02 ve DİBS yüzde 36,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi."

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Haziranda En Yüksel Reel Getiri Dolarda Oldu - Son Dakika

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