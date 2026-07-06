Aysel Önder İki Kategoride Derece Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aysel Önder İki Kategoride Derece Elde Etti

06.07.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aysel Önder, U23 Türkiye şampiyonu olurken, büyükler kategorisinde Türkiye ikinciliğini kazandı.

Team Akfen İnşaat'ın desteklediği paralimpik milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliğini elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, para atletizmde uluslararası başarılarıyla tanınan Önder, bu kez açık klasman yarışlarında elde ettiği derecelerle de adından söz ettirdi.

Şampiyonada 400 metre branşında piste çıkan başarılı sporcu, U23 kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, aynı yarışta büyükler kategorisinde Türkiye ikinciliğine uzandı.

Genç yaşına rağmen büyükler kategorisinde de kürsüye çıkmayı başaran Önder, bu dereceleriyle hem gelecek adına güçlü bir mesaj verdi hem de istikrarlı performansını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aysel Önder İki Kategoride Derece Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı Antalya'da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
Şile’de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp
Havaalanında büyük panik: Ekipler alarma geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Havaalanında büyük panik: Ekipler alarma geçti, gerçek sonradan anlaşıldı

17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
17:18
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray’ın yıldızıyla dünyaevine girdi
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 17:57:18. #7.12#
SON DAKİKA: Aysel Önder İki Kategoride Derece Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.