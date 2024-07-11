AYTO, Amerika pazarına giriş için bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

AYTO, Amerika pazarına giriş için bilgilendirme toplantısı düzenledi

AYTO, Amerika pazarına giriş için bilgilendirme toplantısı düzenledi

Aydın Ticaret Odası (AYTO), Amerika pazarına girmek isteyen üyelerine destek sağlamak amacıyla TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıda, Şikago Ticaret Merkezi'nin sunduğu hizmetler ve Amerika pazarına giriş konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

11.07.2024 11:31
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Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyelerinin Amerika pazarına girmelerine destek sağlamak ve bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) ev sahipliğinde M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz'ın sunumlarıyla TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, AYTO Genel Sekreteri İlknur Kahraman ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren AYTO üyelerinin katılım sağladığı toplantıda, ABD'nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olan TOBB Şikago Ticaret Merkezi'nin çalışmaları ve hukuki, mali, mevzuat ve ofis destekleri gibi üyelerine sunduğu hizmetler anlatıldı ve Türk firmalarının Amerika pazarına daha kolay girebilmesi için satış, pazarlama, depolama, lojistik ve ihracat destekleri konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Aydın Ticaret Odası olarak üyelerinin ihracat potansiyellerinin arttırılması için birçok faaliyeti yürüttüklerine değinerek, "TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu göreve geldiği günden bu yana vizyonuyla üyelerimizin iç ve dış ticaretine fayda sağlayacak birçok faaliyeti harekete geçti ve atılan bütün tohumlar ne mutlu ki başarılı çalışma ve projelere dönüştü. Bugün sunumları gerçekleştirilecek olan TOBB Şikago Ticaret Merkezi'nin üyelerimizin Amerika pazarında iş kurma ve ihracat girişimlerinde destek sağlayacak birçok çalışması bulunmakta. Mesai saatlerinizde vakit ayırarak geldiğiniz için tüm üyelerimize teşekkür ediyor, bilgilendirmelerin üyelerimize fayda sağlamasını diliyorum" dedi.

Toplantı sonunda AYTO üyelerinin soruları cevaplandırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AYTO, Amerika pazarına giriş için bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika

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