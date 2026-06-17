AYTO Ekonomi Toplantısı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda ilin ekonomik gelişmeleri, küresel ekonomi ve uluslararası ilişkiler değerlendirildi, AYTO Başkanı Hakan Ülken de TOGG ve elektrikli araç sektöründeki son gelişmelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

AYTO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken başkanlığında, AYTO Vali Erol Ayyıldız Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, AYTO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Ali Mümtaz Özalp, Engin Polat, Halit Germen, Mehmet Sabuncu, Muharrem Tozkoparan, Nizamettin Başaran, Taylan Kozacıoğlu, Uğur Alkanlı, Yalçın Pekgüzel, Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu ve Genel Sekreter İlknur Kahraman katılım sağladı. Toplantının ilk bölümünde Aydın ilindeki sosyal ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi. Ardından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Dr. Ali Çufadar, ulusal ve uluslararası ekonomiye ilişkin çevrimiçi bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu, ulusal ve uluslararası ilişkiler konulu sunumunu katılımcılarla paylaştı. Sunumların ardından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdüren Başkan Ülken, TOGG ve elektrikli araç endüstrisindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

AYTO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - AYDIN