AYTO ve ADÜ arasında mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

AYTO ve ADÜ arasında mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı

AYTO ve ADÜ arasında mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) bünyesinde kurulan Aydın Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYMES) ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Yeterlilik İşbirliği Protokolü kapsamında ADÜ Çine Meslek Yüksekokulu'nda AYMES Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü Uygulama Sınav Alanı oluşturuldu.

09.07.2024 10:38  Güncelleme: 10:40
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Aydın Ticaret Odası (AYTO) bünyesinde kurulan Aydın Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYMES) ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Yeterlilik İşbirliği Protokolü kapsamında ADÜ Çine Meslek Yüksekokulu'nda AYMES Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü Uygulama Sınav Alanı oluşturuldu.

ADÜ Süleyman Pekgüzel Kampüsü'nde gerçekleştirilen açılış törenine, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Çine Kaymakamı Murat Büyükköse, AYTO Yönetim Kurulu Üyeleri Belgin Çekmen Altay ve Veli Tuna, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol, AYTO Genel Sekreteri İlknur Kahraman, belediye başkanları, ADÜ yetkilileri, il ve ilçe müdürleri, akademik ve idari personel ile siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Türkiye genelinde mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu hale gelmesiyle birlikte, Avrupa Birliği'nden alınan proje hibesi ile AYTO -AYMES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezinin Aydın Ticaret Odası tarafından kurulduğunu ifade etti. Ülken, AYMES'in bölgedeki mesleki eğitim ve sertifikasyon süreçlerine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü alanında verilen sertifikaların, sektördeki kalifiye eleman eksikliğini gidermede önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Ülken, üniversite ve Oda işbirliğinin önemine vurgu yaptı. AYTO-AYMES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi tarafından Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü alanında yapılacak sınav sonucunda alınan belgelerin Avrupa Birliği'nde geçerli olduğuna değinen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken "Bu süreçte ekipmanların tam olarak sağlanması önemli bir adımdı. Eksikleri Aydın Ticaret Odası olarak tamamladık ve bugün büyük bir gururla bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Bu başarı, tüm sektörler için özellikle Çine, Aydın ve üniversitemiz için büyük kazançlar sağlayacaktır. Gerçekleştirilen iş birliği ile sadece Aydın'a değil tüm Türkiye'ye hizmet vereceğiz. Bu vesile ile Sayın Rektörümüze, akademisyenlerimize ve AYMES ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Aydınımıza hayırlı olsun" dedi.

ADÜ ile AYTO-AYMES arasında imzalanan protokol kapsamında, Çine MYO'nun ekmek üretim alanı ders dışındaki zamanlarda AYTO-AYMES'e sınav alanı olarak tahsis edildi. AYMES tarafından oluşturulan sınav alanı ile ADÜ Çine Meslek Yüksekokulu'nda Gıda İşleme Bölümü derslerini uygulamalı olarak yapabilecekleri bir ortam sağlanmasının yanı sıra AYMES'in sektörel olarak yapacağı seminer ve eğitimlerde ADÜ'ye bağlı meslek yüksekokullarında görev yapan akademisyenlerin uzman desteğine başvurulacak ve sektörün beklentilerine uygun donanımlı ve belgeli bireyler yetiştirilecek, sektörde belgesiz olarak çalışan kişiler belgeli iş gücü haline getirilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi AYTO ve ADÜ arasında mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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