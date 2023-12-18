Ayvalık Belediye Başkanı: Doğalgaz çalışmaları için ekipler gece gündüz çalışıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, doğalgaz borularının döşenmesi sırasında yollarda ortaya çıkan tahribatın giderilebilmesi amacıyla ekiplerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığını söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, "Çalışmaları düzenli aralıklarla giderek yerinde inceliyoruz, eksiklerin tespitini yapıyoruz. Amacımız bir an önce komşularımızı doğalgazları gibi, yeni yollarının da konforuna kavuşturmak" dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlara söz verdikleri gibi, 18 bin metrekare onarımın son hızıyla sürdüğünü hatırlatan Başkan Ergin, olumsuz hava şartlarından etkilenen çalışmalardaki farkı, ekiplerin akşam geç saatlere kadar yorulmak nedir bilmeden gidermeye çalıştığını vurguladı.

Yol tamiratları sırasında ortaya çıkan atıl durumdaki eski taşların da depolarda toplanıp, değerlendirilmek üzere ayrıştırıldığını kaydeden Mesut Ergin, "Doğalgazın oluşturduğu tüm katma değerden faydalanan komşularımıza, bize bu süreçte göstermiş oldukları anlayıştan dolayı da teşekkür ederim. Doğalgazları ve yeni yolları hayırlı olsun" dedi.

Başkan Ergin, devam eden doğalgaz çalışmalarıyla ilgili vatandaşların AKSA'nın 444 4 187 numaralı telefonundan öğrenmek istedikleri bilgileri alabileceklerini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR