Ayvalık Belediyesi'nden çalışanlara ek protokol - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi'nden çalışanlara ek protokol

23.03.2022 08:48
Ayvalık Belediyesi'nden çalışanlara ek protokol

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'yle Belediye-iş Sendikası Balıkesir Şubesi arasında yeni yılın ilk aylarında başlayan ve artan bir seyir izleyen enflasyona karşı ek protokol imzalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'yle Belediye-iş Sendikası Balıkesir Şubesi arasında yeni yılın ilk aylarında başlayan ve artan bir seyir izleyen enflasyona karşı ek protokol imzalandı. Belediye kadrolu ve Güzel Ayvalık şirketinde çalışan 730 işçiyi ilgilendiren artışın ardından çalışanların maaşlarına önemli bir destek sağlandığını vurgulayan Belediye-iş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden, defalarca değişen gıda ve emtia fiyatlarına yetişmenin mümkün olmadığını söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile bir araya geldiklerini ve çalışanların maaşlarına katkı sağlayacak olan bir artışın sağlandığını dile getiren Yüksel Özden, "Yıllık enflasyon yüzde 50'lerin üzerine çıkacak, akaryakıt giderleri dörde katlandı, elektrik ve su faturaları el yakıyor. Ocak ayında imzaladığımız toplu sözleşmenin daha dumanı tüterken, yüksek enflasyon maaşları eritti. Sağ olsun belediye başkanımız ile bir araya geldik. Çalışanlarına sahip çıktı, onların bir nebze de olsun nefes almalarını sağlayacak bütçelerine katkı koyacak bir ek protokole imza attık" dedi.

Ayvalık için gecesini gündüzüne katan, gerektiğinde 24 saat aralıksız alın teri döken işçilerin emeklerinin karşılığını aldığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "2019 yılının Nisan ayında görevi devraldığımızda 300 milyon liralık borç yükünü kucağımızda bulduk. Bugün artık gelir gider dengesinde, gelirler lehine artışı sağlandık. Göğsümüzü gererek toplu sözleşmeler yapabiliyoruz. Çalışanların maaşlarını zamanında aldığı, emekli olan işçilerin tazminatlarının gününde yatırıldığı, piyasaya olan borçların gününde ödendiği güvenilir bir belediye konumuna geldik. Yeni yıl ile birlikte yüksek enflasyon hemen her kesimde çalışan emekçileri canından bezdirdi. Yüksek faturaları ödemekte zorlanıyorlar. Bu zorlu süreçte biz de onlara destek olmak için, bütçelerini bir nebze de olsa rahatlatacak katkı sağladık. Ek protokol ile çalışanlarımızın maaşlarında artış gerçekleştirdik" dedi. - BALIKESİR

Ayvalık Belediyesi'nden çalışanlara ek protokol
Ayvalık Belediyesi'nden çalışanlara ek protokol
Ayvalık Belediyesi'nden çalışanlara ek protokol
Ayvalık Belediyesi'nden çalışanlara ek protokol

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Ayvalık Belediyesi, Mesut Ergin, Enflasyon, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık Belediyesi'nden çalışanlara ek protokol - Son Dakika


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