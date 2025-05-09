Ayvalık\'ta 400 Tekne Kapasiteli Balıkçı Barınağı İnşaatı Başlıyor

Ak Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, amatör balıkçı ve küçük tekne sahiplerinin beklediği 400 teknelik balıkçı barınağı inşaatının bu ay içerisinde başlayacağını açıkladı.

Yunus Emre Sahili'nde yapılması planlanan 400 tekne kapasiteli barınağa ait şantiye çalışmalarının başlayacağını ifade eden AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, "Halkımızın 'Armutçuk Sahili' olarak da adlandırdığı bölgede bağlanan küçük tekneler, hemen hemen her güçlü fırtınada parçalanıyor ve küçük balıkçılarımızla, tekne sahiplerine çok ciddi maddi kayıplar veriyordu. 4 yıl önce 21 Mayıs'ta esen çok güçlü bir fırtınanın ardından ilçe merkezimizdeki Cumhuriyet Meydanı'nda bağlı gezi tekneleriyle, pek çok balıkçı tekneleri parçalanarak batmıştı. Bu olayın ardından partimizin Balıkesir Milletvekilleri ile dönemin AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle, ilçemizde marinanın hemen yanı başına büyük tekneler için bir barınak ve Armutçuk Sahiline'de 400 teknelik küçük bir barınak projelendirilmişti. Ayvalık'ta yaşanılan o felaketin ardından ilçemize gelen önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu da hazırladığımız iki projeyi de ivedilikle onaylayarak, hayata geçirilmesinin önünü açmıştı. Çok şükür ki, bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre; Armutçuk Sahili'ne inşa edilecek 400 tekne kapasiteli küçük tekne barınağı için bu ay içerisinde şantiye çalışmaları başlıyor" dedi.

"Ayvalık'ta denizcilik sektörünü güçlendirecek adımları atıyoruz"

Projeyle; küçük ve orta ölçekli teknelerle, küçük balıkçıların güvence altına alınacağını hatırlatan Başkan Akın, "Bu proje tamamlandıktan sonrasındaki hedefimiz ise Sefa Mevkii'nde inşa edilmesi planlanan Büyük Tekne Barınağı olacaktır. Böylelikle Ayvalık'ta ekmeğini denizden çıkartmaya çalışan balıkçılarımızla, gezi teknelerinin güvenliğini sağlamış olacak ve ilçemizdeki denizcilik sektörünü de güçlendirecek adımları bir bir atmış olacağız. "diye konuştu. - BALIKESİR