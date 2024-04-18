Ayvalık\'ta Turizm Haftası Kutlamaları

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Turizm Haftası, ilçe protokolünün katılımıyla kutlandı.
Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinliğe Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi ve tarihi güzelliklerle her dönem gezginlerin uğrak yeri olduğunu söyledi.
Yük, Türkiye'nin dört mevsim turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Günümüzde turizm etkinliklerinin giderek daha da profesyonel bir şekilde yapıldığını gözlemlemekteyiz. Bu noktada turizm sektörüne donanımlı çalışanlar kazandıran biz ve bizim gibi okulların her geçen gün daha da dikkati çektiğini söyleyebiliriz." dedi.
Konuşmaların ardından okulun özel öğrencilerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.
Uygulama Oteli bünyesindeki restoranda hazırlanan ikramların davetlilere sunulması, Cunda Mesleki ve Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri, Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ve Ayvalık Kürek Takımı'nın gösterileriyel etkinlik sona erdi.
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