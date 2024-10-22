Ayvalık'ta Zeytin Festivali Hazır - Son Dakika
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Ekonomi

Ayvalık'ta Zeytin Festivali Hazır

Ayvalık\'ta Zeytin Festivali Hazır

19. Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali, 1-3 Kasım'da Ayvalık'ta gerçekleşecek.

22.10.2024 11:47
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" sloganıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenecek "Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali"nin hazırlıkları tamamlandı.

Ayvalık Ticaret Odasınca 1-3 Kasım'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ayvalık Ziraat Odasının destekleriyle yapılacak festivalde gastronomi, su sporları ve müzik etkinliklerine yer verilecek.

Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, yaptığı açıklamada, "Ayvalık'ın dünyaya mal olan zeytinyağı üzerinden turizmimize de kazanç sağlıyoruz. Hasat üzerinden yola çıktığımız festivalimiz, Ayvalık'ın turizmde de yükselen bir değer olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Amaçlarının dünyada "Made in Ayvalık" markasını oluşturmak olduğunu bildiren Uçar, ilçenin zeytinyağı üretimindeki yerine dikkati çekti.

Uçar, etkinliğin sadece hasat festivali olmadığını, Ayvalık'ın 14 bin 500 yatağa sahip konaklama kapasitesi, dalış turizmine elverişli 22 adası ve dünyanın sadece 2 yerinde bulunan kırmızı mercanları ile turizmde markalaşmış Cunda Adası'yla ayrı bir kimliğe sahip olduğunu vurguladı.

Ayvalık'ın mübadele ile gelmiş olan özellikli bir mutfak kültürüyle gastronominin yıldızı, tarihi kent dokusu, tabiat parkları, eşsiz gün batımı ve birçok özelliğiyle turizmdeki gücünü de temsil ettiğini kaydeden Uçar, herkesi festival etkinliklerine katılmaya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta Zeytin Festivali Hazır - Son Dakika

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