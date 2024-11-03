Ayvalık Zeytin Hasat Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Ekonomi

Ayvalık Zeytin Hasat Festivali Coşkusu

Ayvalık Zeytin Hasat Festivali Coşkusu

Ayvalık'ta 19. Zeytin Hasat Festivali'nde 1080 yıllık ağaçtan zeytin hasadı yapıldı.

03.11.2024 12:17
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Ayvalık'ta "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde 1080 yıllık anıt ağaçtan zeytin hasadı yapıldı.

Altınova Mahallesi'nde bir çiftliğin bahçesindeki yaklaşık 11 asırlık ağaçtan festivale katılanların hasat ettiği zeytinler fabrikada sıkılarak yağa dönüştürüldü.

Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın, anıt ağaçlar konulu bir sunum yaptığı etkinlikte ayrıca geleneksel yöntemle zeytinyağı sıkımı ve zeytinyağı sabunu yapımı da katılımcılara sunuldu.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in de dalından topladığı zeytinlerin sıkılmasıyla elde edilen zeytinyağı, alkışlar arasında oluktan aktı. Yaklaşık 11 asırlık ağacın meyvesinden elde edilen ilk zeytinyağı katılımcılara tattırıldı.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir bahçede zeytinyağı etkinliği yaptıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz alanda anıt ağaçlarımız var. Bu anıt ağaçlar şu anda yaşları 500 ile 1100 yaş arasındaki ağaçlarımız. Biz burada hep birlikte bugün bu ağaçların meyvesini toplayıp yani zeytinyağı sıkacağız ve buradan çıkarttığımız yağı hep birlikte burada paylaşacağız ve tadacağız." diye konuştu.

Ayvalık zeytinyağını özellikli kılan unsurlardan birinin 300 yılın üzerindeki ağaçların meyvesini kullanmak olduğunu anlatan Uçar, "2 milyon ağacımızın, 1 milyon 400 bini 300 yaş ve üzerinde. Bu ağaçlardan almış olduğumuz meyvelerin suları yani zeytinyağları da çok özellikli yağlar. Onun için bu bölgedeyiz ve bu bölgede hasadı gerçekleştireceğiz." dedi.

Uçar, taklit ve tağşişin üreticinin emeğini çalan, markaların değerini, kentin marka değerini düşüren ve buna bağlı olarak da tüketicinin güvenini sarsan, tüketiciyi zarara uğratan bir unsur olduğuna vurgu yaptı.

Ayvalık zeytinyağının taklit edilen ilk 3 üründen biri olduğunu anlatan Uçar şunları kaydetti:

"Bununla ilgili ciddi çabalarımız var. E-ticaret siteleriyle sosyal medya sayfalarındaki satışlarla ilgili bazı sorunlarımız var. Bunları gidermek için çaba sarf ediyoruz. İlgili kurumlarla irtibat halindeyiz. Sahte firma ve sahte markalar var. Yani adresleri belli olmayan, gidildiğinde adresinde bulunamayan işletmeler var. Merdiven altı dolum yapılan yerler var. Bunlarla ilgili ciddi takip halindeyiz. Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üzerinden çalışmalar yürütüyoruz. Cumhuriyet savcılıklarımıza suç duyurularında bulunuyoruz. Bunun engellenmesiyle ilgili ciddi çabalar sarf ediyoruz."

Uçar, sözlerini, "Tüketicimize önerimiz Ayvalık zeytinyağı almak istiyorlarsa öncelikle markalı ve coğrafi işaretli ürünleri tercih etsinler. Bunun üzerine ilaveten birazcık damak tadıyla ilgili bilgi sahibi olsunlar. Ürünleri tadarak genelde aynı yerlerden alsınlar, sürekli değiştirmesinler. Sosyal medya sayfalarında çok ucuz ürünleri almasınlar." diye tamamladı.

Kaynak: AA

Zeytinyağı, Ekonomi, Zeytin, Turizm, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayvalık Zeytin Hasat Festivali Coşkusu - Son Dakika

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