Azerbaycan Gazı Türkiye Üzerinden Suriye'ye İhraç Ediliyor

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmeye başlandığını, bu gelişmenin Suriye'nin enerji güvenliğine katkı sağlayacağını bildirdi.

SOCAR'dan yapılan açıklamada SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı da olan Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Cabbarov'un ifadelerine yer verildi.

Cabbarov, kardeş ülkeler olarak Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sektörü dahil olmak üzere tüm alanları kapsayan stratejik iş birliklerinin, bu tarihi öneme sahip projenin kısa sürede hayata geçirilmesini mümkün kıldığını vurguladı.

İki ülkenin, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik ortak çalışmalar yürüttüğünü ve önemli adımlar attığını dile getiren Bakan Cabbarov, Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Suriye'ye taşınmasının ülkenin enerji ihracatı tarihinde önemli bir aşama olduğunu ve Güney Kafkasya ile Orta Doğu arasında yeni bir enerji köprüsünün temelini attığını belirtti.

Azerbaycan'ın gaz ihraç ettiği ülke sayısının 14'e ulaştığını aktaran Cabbarov, SOCAR'ın planlarının daha da büyük olduğunu, şirketin yurt dışındaki doğalgaz üretim projelerinde paylar elde ederek gazını yeni tüketici ülkelere ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti.

Cabbarov, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği stratejik enerji proje ve girişimlerin ülkenin bölgesel ve küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında paha biçilemez bir rol oynadığını belirtti.

Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışı ile Azerbaycan'dan Suriye'ye doğalgaz sevkiyatının başlamasının, Azerbaycan'ın güvenilir ve stratejik bir enerji tedarikçisi olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Bu projenin, Azerbaycan'ın doğalgaz ihracat coğrafyasını yeni yönlerde genişletmesine önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye sevkine başlanmasıyla ilgili törene Azerbaycan, Türkiye, Suriye ve Katar hükümet temsilcileri ile resmi yetkililer katıldı.