Aziziye Belediyesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında büyük anlaşma - Son Dakika
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Aziziye Belediyesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında büyük anlaşma

31.08.2022 12:16

Aziziye Belediyesi'nin Jeotermal Domates Seralarında üretilen domatesler, bundan böyle Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde de satışa sunulacak.

Aziziye Belediyesi'nin Jeotermal Domates Seralarında üretilen domatesler, bundan böyle Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde de satışa sunulacak. Her iki kurum arasında varılan anlaşmanın protokolü bugün imza altına alındı. Domates seralarında gerçekleştirilen imza törenine, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Müdürü Bekir Parlak, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Özkan Yıldırım ve Tarım Kredi kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Tedarik-Pazarlama Yönetmeni Kibar Hakan Korukcu katıldı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri üzerinden başlattığı gıda indirimi seferberliğine kendilerinin de Ilıca Domatesi ile destek verdiklerini söyledi. Başkan Orhan, "Naturel salkım domatesimiz bugün imzaladığımız protokol ile artık Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin tamamında hem de çok ekonomik bir fiyatla satışa sunulacak" dedi.

Orhan: Tüm çabamız halkımız için

Jeotermal Domates Seralarının açılışının 22 Temmuz'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapıldığını anımsatan Başkan Orhan, "Seramızda sezon boyunca 330 ton domates hasat etmeyi hedefliyoruz. Bir süre önce de zaten Erzurum'daki marketlerde de satışına başlamıştık, domatesimiz piyasaya girer girmez domates fiyatlarında büyük ölçüde düşüş oldu. Bundan sonraki süreçte de yine halkımızın ekonomik fiyatlarla domates satın alabilmesi amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Üretimi şu anda 10 dönümlük alanda yaptıklarını anlatan Orhan, sera yatırımını büyütmeyi de planladıklarını kaydederek, "Biz burada ortaya bir model koyduk ve yatırımcılarımızı bu bölgede jeotermal kaynaklarımızı da kullanmak suretiyle yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bizim çabamız halkımız için, Erzurum'da ve ilçemizde katma değer üretmek için" şeklinde konuştu.

Parlak'tan yerinde üretim vurgusu

Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Müdürü Bekir Parlak ise, yetimden üretimin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, Ilıca Domatesini doğrudan halka ilk elden ulaştıracak olmanın kendileri için de ayrıcalık olacağını söyledi.

Bölge Müdürü Parlak, "Burada ne üretirlerse üretilsin Tarım Kredi Kooperatifleri olarak biz talibiz. Diyelim ki Aziziye Belediyemiz domatesin yanında başka bir ürüne yöneldi, ona da talibiz. Bizim amacımız halkımızın gıda ürünlerini en ucuza temin etmesini sağlamak. Bu anlamda Aziziye Belediyemizle imzaladığımız protokol ve işbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ilıca Domatesinin TKK marketlerinde satışına imkan sağlayacak olan protokol karşılıklı olarak imzalandı. İmza töreninin ardından Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği heyetine seraları gezdirdi, üretim süreci hakkında bilgiler aktardı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Aziziye, Erzurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aziziye Belediyesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında büyük anlaşma - Son Dakika

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