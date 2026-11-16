Bacani, COP31'de sigortacıların riskleri ölçerek hasar önlemeye yön verdiğini söyledi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Sigortacılık Başkanı Butch Bacani, iklim dayanıklılığının artırılmasında sigorta sektörünün rolüne işaret ederek, "Sektörün risk modelleme imkanları sayesinde riski anlıyor ve ölçebiliyoruz. Böylece hasar önleme ve risk azaltma adımlarına yön verebiliyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından 11-14 Kasım'da Sigorta Evi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte ilk olarak 11-12 Kasım'da "COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi", ardından BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğinde 13-14 Kasım'da "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi" düzenlendi.

Sigorta Evi'nde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan UNEP Sigortacılık Başkanı Bacani, toplumların ve ekonomilerin iklim dayanıklılığının artırılmasını sigortacıların çeşitli yollarla destekleyebildiğini ifade ederek, dayanıklılık konusunda küresel sigorta sektörünün doğası gereği sahip olduğu risk yönetimi kabiliyetlerinden faydalanıldığını söyledi.

Bacani, "Sektörün risk modelleme imkanları sayesinde riski anlıyor ve ölçebiliyoruz. Böylece hasar önleme ve risk azaltma adımlarına yön verebiliyoruz. Örneğin binaları ve drenaj sistemlerini iyileştirmek, henüz bir kayıp yaşanmadan altyapıyı daha dayanıklı hale getirmek gibi." diye konuştu.

Öte yandan, tüm risklerin ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını, birtakım risklerin kaldığını (residual risk) dile getiren Bacani, bunların da örneğin afet risklerini kapsayan sigorta çözümleriyle teminat altına alındığını aktardı.

- "Herkesin dayanıklılığı hesaba katması gerekiyor"

Bacani, küresel ısınma nedeniyle kuraklık, sel ve sıcak hava dalgaları gibi fiziksel tehlikelerin giderek şiddetlendiğini vurgulayarak, "Bir de kırılganlıklar var, yani insanların hazırlıklı olup olmadığı, erken uyarı sisteminin bulunup bulunmadığı gibi unsurlar." şeklinde konuştu.

Sigorta sektörünün bu süreçteki bazı rollerine değinen Bacani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sigortacılar riski ölçüp bunu kırılgan topluluklara anlatabilirler. Ayrıca sigortaladıkları kişilere ya da şirketlere hasarı nasıl önleyip azaltabilecekleri konusunda tavsiyede bulunabilirler. Eğer altta yatan riski azaltabilirseniz, sigorta daha uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir hale gelir.

Ancak bu tek başına sigortacıların işi değil, toplumdaki herkesin, politika yapıcıların, işletmelerin, banka ve yatırımcılar gibi finansal sistemdeki diğer aktörlerin yatırım yaparken, kredi verirken, kamu politikası ve altyapı oluştururken dayanıklılığı hesaba katması gerekiyor."

"COP31'de uyum finansmanı ve elektrifikasyonda ivme var"

Bacani, dayanıklılık konusunda ulusal uyum planlarının net, iddialı ve yatırım yapılabilir olmasının önemine dikkati çekerek, iklim değişikliğine uyum için ulusal düzeyde yapılması gerekenlerin çerçevesini bu planların çizdiğini belirtti.

Uluslararası işbirliğinin öneminden de bahseden Bacani, iklim zirvesi COP'un bunun çok iyi bir örneği olduğunu dile getirdi.

Bacani, COP31'e ilişkin yorum ve beklentilerini paylaşarak, "Uyum finansmanının nasıl artırılabileceği, özellikle gelişmekte olan ülkelere daha fazla finansman akışı sağlamaya yönelik 'Bakü'den Belem'e Yol Haritası'nın nasıl desteklenebileceği ve ekonomilerin elektrifikasyonunun nasıl hızlandırılabileceği konularında büyük bir ivme var. Bence bunların hepsi şu anda masada. Elbette bu alanlarda sonuç görmek istiyoruz, çünkü COP'ta üzerinde uzlaşılan konular, ülkelerin ilerleyen dönemdeki aksiyonlarına yön verecek." değerlendirmesinde bulundu.