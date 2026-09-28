BAE-Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE-Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAE-Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu İstanbul’da başladı.

BAE- Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu İstanbul'da başladı. Forum; lojistik, ulaştırma altyapısı, tedarik zincirleri ve yatırım alanlarında Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve Avrupa, Güney Kafkasya, Orta Asya ile Körfez bölgesini bağlayan Orta Koridor kapsamında somut yatırım ve iş fırsatlarını geliştirmeyi amaçlıyor.

'BAE-Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu (Orta Koridor)' İstanbul'da başladı. Foruma, BAE'den üst düzey kamu ve özel sektör temsilcileri ile Türkiye'den önde gelen firmalar katıldı. Etkinlikte ayrıca iki ülke arasında lojistik, ulaştırma altyapısı, tedarik zincirleri ve sanayi yatırımları alanlarında iş birliğini güçlendirme ve Orta Koridor kapsamında yeni yatırım ve ticaret fırsatlarını geliştirme imkanları masaya yatırıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, etkinlikte açılış konuşması gerçekleştirdi. Büyükelçi Said Sani ez-Zahiri, "BAE ve Türkiye'deki büyük şirketleri bir araya getirerek hem Orta Koridor'daki hem de Kalkınma Yolu Projesi'ndeki yatırım fırsatlarını bulmak, Türkiye ve BAE'deki lojistik imkanlarını değerlendirmek amacıyla bu forumu düzenliyoruz. Günümüzde lojistik çok önemli ve inşallah bu forumun, tüm büyük şirketlerin Türkiye ve BAE'deki lojistik alanındaki fırsatları değerlendirmesiyle hedeflerine ulaşacağından eminiz" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok büyük rakamlara ulaştığının altını çizen Said Sani ez-Zahiri, "2021 yılında ticaret hacmi 8,9 milyar dolarken, şimdi 40 milyar doları aşıyor. Bu, son 5 yılda BAE ile Türkiye arasındaki iş birliğinin ve iyi ilişkilerin bir göstergesidir. Amacımız bunu ikiye katlamak. Liderlerimizin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretleri ve karşılıklı görüşmeleri sayesinde, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Komite ilişkilerimiz ve elhamdülillah dostluğumuz en üst düzeydedir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından lojistik, altyapı, tedarik zincirleri ve yatırım fırsatlarına yönelik oturumlar yapıldı. Daha sonra BAE'den gelen firmalar ile Türk firmaları arasında ikili görüşmeler yapıldı.

Kaynak: İHA
Birleşik Arap EmirlikleriDış PolitikaİstanbulTürkiyeEkonomiUlaşımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
16:24
Türkiye için kader maçı İtalya’yı yenersek hesaplar değişecek
Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
15:11
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
13:51
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı Katiline evladı gibi bakmış
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı! Katiline evladı gibi bakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 16:26:36. #.0.2#
SON DAKİKA: BAE-Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei