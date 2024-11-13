Bafra'da Lahana Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bafra'da Lahana Hasadı Başladı

Bafra\'da Lahana Hasadı Başladı

Samsun'un Bafra Ovası'nda mor ve beyaz lahananın hasadı başladı, fiyatlar 8-18 lira arası değişiyor.

13.11.2024 13:36
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Samsun'un Bafra Ovası'nda mor ve beyaz lahananın hasadı başladı.

Mor lahana tarlada 15 ila 18 liradan satılırken, beyaz lahana ise 8 ila 10 lira arasında alıcı buluyor. Kızılırmak Nehri'nin suladığı Bafra Ovası'nda kışlık sebzelerde hasat başladı. Farklı tarım ürünlerinin yetiştirildiği Bafra Ovası'nda yaklaşık 85 bin dönüm alanda kışlık sebze ekimi yapıldı. Temmuz ayında ekilen mor ve beyaz lahana hasat olgunluğuna ulaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giren çiftçiler, bin bir emekle yetiştirdikleri ürünlerin kesimine başladı.

İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 90 bin dönüm alanın 22 bin dekar alanı mor lahana, 24 bin dekar ise beyaz lahanadan oluşuyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bafra'da Lahana Hasadı Başladı - Son Dakika

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