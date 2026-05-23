Bafra\'da Tütün Hasadı Haziran\'da Başlıyor

23.05.2026 11:49
Bafra'da tütün fidelerinin ilk hasadı haziran sonunda yapılacak, fiyatlar 400 liraya çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde toprakla buluşturulmaya başlanan tütün fidelerinin ilk hasadı haziran ayı sonunda yapılacak.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra tütününün dünyaya adını duyurduğunu söyledi.

Özellikle Ortadurak Mahallesi'ndeki 160 haneden 130'unun tek geçim kaynağının tütün olduğunu belirten Tosuner, mayıs ayı itibarıyla fidan dikim sürecinin başladığını dile getirdi.

Geçen yıl sözleşme fiyatı kilogram başına 305 lira olan tütünün bu yıl 400 lira olarak belirlendiğini anlatan Tosuner, "Üreticimiz firmalarla sözleşmeli olarak bu üretimi yapıyor. Bir aile ortalama 5 ton tütün ürettiğinde, teslimat sonrası bunun karşılığını peşin alıyor. Bu durum çiftçimize büyük kolaylık sağlıyor. Zaten kırsal kesimde tütünden başka bir ürün yetiştirme şansınız oldukça düşük." dedi.

Tosuner, ovadaki tütün üretim alanlarının genişlediğine işaret ederek "2025 yılında tahmini ekim alanı 25 ila 30 bin dekarın üzerindeydi. Bu yıl ise alan bazında yüzde 30'un üzerinde artış bekliyoruz. İlerleyen yıllarda bu oran daha da yukarı çıkacaktır. Zira Avrupa'nın tütüne ihtiyacı var ve bunu Türkiye üretiyor." diye konuştu.

Hava şartlarının tütün kalitesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Tosuner, şunları kaydetti:

"Tütün aşırı yağışı sevmez, zorlu hava şartlarında gelişim gösteremez. Havalar sıcak giderse çok daha kaliteli ürün elde edilir. Yaklaşık bir hafta sonra çiftçilerimiz ilaçlama ve çapa işlemlerine başlayacak, haziran ayı sonuna doğru da yavaş yavaş kırıma geçilecek. Sezonun bereketli geçmesini diliyor, yaklaşan Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Ortadurak Mahallesi Muhtarı ve tütün üreticisi Ferhat Önder ise mart ayı başlarında fide yataklarını hazırlayarak işe başladıklarını, mayıs ayında da tarlada dikime geçtiklerini söyledi.

Kırım işleminin ise haziran ortasında başlayıp ekim ayına kadar devam ettiğini anlatan Önder, "Tütün işi oldukça meşakkatli bir süreç ancak çiftçimiz bölgenin şartları gereği bu üretime yöneliyor. Kırsal bölgemizde sulama altyapısı olmadığı için başka ürün yetiştirme imkanımız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:06:04. #7.12#
