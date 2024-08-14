Bafra Ovası'nda Çiftçilere Kışlık Sebze Fidesi Dağıtıldı

Ekonomi

Bafra Ovası'nda çiftçilere 270 bine yakın kışlık sebze fidesi dağıtıldı

SAMSUN - Samsun'da çiftçilere yüzde 75 destekli 269 bin 568 adet beyaz lahana, karnabahar ve brokoli fidesi dağıtıldı. Böylece Samsun tarımına 676 bin TL'lik katkı sağlanmış oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarını yürüttüğü ve Bafra Sebze Üreticileri Birliği çatısı altında 2022'de 48 üretici ile uygulamaya başlanan "Kızılırmak Deltası'nda İyi Tarım Uygulamaları ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi"nin 3. yıl uygulanmasına devam edildi. Proje kapsamında, bu yıl Bafra Sebze Üreticileri Birliği yerleşkesinde üreticilere 269 bin 568 adet kışlık sebze fidesi teslim edildi.

"Kızılırmak Deltası'nda İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi" 2024 yılı proje uygulamasında üreticilere 117 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 75 bakanlık destekli 269 bin 568 adet beyaz lahana, karnabahar ve brokoli fidesi dağıtımı ile samsun tarımına 676 bin TL katkı sağlanmış oldu. İyi tarım uygulamaları yapılarak yetiştiricilik yapılacak toplamda 350 dekarlık alanda, yaklaşık bin 125 ton İTU sertifikalı sebze üretimi bekleniyor. Proje kapsamında fidan dağıtım töreni Bafra Ziraat Odası'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti.

Kaymakam Altınpınar: "Gıda sektörü milli savunma gibi aynı stratejik bir öneme kavuştu"

Savunma sanayi gibi gıda sektörünün de stratejik öneme kavuştuğunu dile getiren Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, "İlkokuldan beri kitaplarda bizlere okutulan Bafra Ovası'nda ilçesinde göreve başlamanın mutluluğu içerisindeyim. 2 haftadır gördüklerim çok etkileyiciydi. Hakikaten göz kamaştırıcı bir potansiyeli var burasının. İyi tarım uygulamaları çok önemli çünkü gıda sektörü milli savunma gibi aynı stratejik bir öneme kavuştu. Dünya nüfusunun ve ülkemizin nüfusunun hızla arttığı bu günlerde bu büyük nüfusu beslemenin başka bir yolu yok. O yüzden ben bu mütevazi ama anlamlı törenin hayırlı, bereketli olmasını hem çiftçilerimizin hem ülkemizin refahına katkıda bulunması dileğiyle katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Müdür Sağlam: "Üretim çiftçimizden, destek bizden"

Halkın doyurulması için tarım projelerinin önemine değinen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, " Türkiye'nin en bereketli topraklarından birindeyiz şu anda. Bugün Karadeniz'i besleyen ve Türkiye'de 32 vilayeti besleyen yerimizdeyiz. Toplam 870 bin ton yani 160 bin dekara yakın kışlık ve sebze yazlık sebzenin üretildiği ilçemizdeyiz. Bugüne kadar yaptığımız desteklerde hiçbir projeniz karşılıksız kalmadı. Sektörün tamamıyla alakalı. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, su ürünlerinden gıdaya kadar verilen hiçbir projenin büyük şehrimizle, bakanlığımızla, DOGAP'la, YİKOB'la kaynak bulmak bizden dedik. Ne kadar projeniz varsa hepsini destekleyeceğiz. Bugüne kadar geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz iyi tarım uygulaması ile ilgili yoğun bir yönetim vardı. Daha çoğunluğu da tarla ürününde çeltikteydi. Orada ÇATAK projesi kaldırıldıktan sonra iyi tarım uygulaması düştü. Yani o düşüş ondan dolayı. Ama biz sebzede iyi tarım, GAP, global tarım bunların tamamının belgesini alarak gerek Avrupa Birliği'ne, gerek Rusya, gerekse diğer devletlere ihracatın önünü açmamız gerekir. Daha devam etmemiz gerekir. Üretim sizden, destek bizden. Evet. Bütün sektör içerisinde en çok iklim verilerini olsun dış etkenlere karşı en sıkıntılı olan çiftçiler. Ama bizim çiftçimiz ve bizler sonuna kadar bu milleti doyurmak için elimizden geleni yapacağız. Devletimiz güçlü, bakanlığımız güçlü, valiliğimiz, büyükşehrimiz güçlü. Tamamıyla ilgili bir kaynakları ortak ettiğimizde bu kaynaklarından oluşacak projelerde de sonuçta sizlere hizmet ediliyoruz. İnşallah bu fideleri alan çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir sezon tüm çiftçilerimize de aynı zamanda bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan proje süreci boyunca üreticilerin, iyi tarım uygulamalarıkonusunda gerekli eğitimleri verilerek, üretilen ürünlerin İTU sertifikalı olarak pazarlanması ve İTU belgeli olarak hal kayıt sistemine kaydedilmeleri için farkındalık çalışmaları yapılacak. 2024 yılında özellikle AB ülkelerinden gelen kışlık sebze talebini karşılamak amacıyla iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin GLOBALGAP sertifikası alması için gerekli alt yapı hazırlanmış ve ihracatın önünün açılmış olması planlanıyor.

Sebze fidesi teslim törenine ayrıca Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Bafra Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Adem Aşçı, müdürlük personelleri üreticiler katıldı.