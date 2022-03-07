BAGFAŞ, Ukrayna'da yaşananlara rağmen fiyatları düşürdü - Son Dakika
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BAGFAŞ, Ukrayna'da yaşananlara rağmen fiyatları düşürdü

07.03.2022 10:53
BAGFAŞ, Ukrayna'da yaşananlara rağmen fiyatları düşürdü

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), yaşanan Ukrayna-Rusya savaşına rağmen sülfürik asit fiyatlarında yüzde 20 ile 25 arasında indirime gittiğini açıkladı.

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), yaşanan Ukrayna- Rusya savaşına rağmen sülfürik asit fiyatlarında yüzde 20 ile 25 arasında indirime gittiğini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş neticesinde dünya ekonomisinin zor günler yaşadığı bugünlerde Türkiye'nin önde gelen gübre üreticilerinden olan BAGFAS, indirime gittiğini açıkladı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., aldığı indirim kararı sektörün de içinde bulunduğu dönemde önemli bir karara imza atmış oldu.

Türkiye'nin ilk ve en büyük kükürtten sülfürik asit üreten tesislere sahip BAGFAŞ A.Ş. Rusya - Ukrayna krizine rağmen BAGFAS Genel Müdürlüğü kararı ile sülfürik asit fiyatlarında yüzde 20-25'lere varan büyük bir indirim yaptı. Türkiye'de ve Dünya'da hammadde fiyatlarının tavan yaptığı bu dönemde milli ekonomiye indirimi ile moral veren BAGFAŞ ürünlerinde indirimlerine devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

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Gübre Fabrikaları, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BAGFAŞ, Ukrayna'da yaşananlara rağmen fiyatları düşürdü - Son Dakika


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