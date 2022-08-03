Enagrup: Temmuz Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 176,04'e Çıktı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) verilerine göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 5,03 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 176,04'e yükseldi. Yılbaşından itibaren geçen 7 aylık dönemde artış ise yüzde 80,35 olarak hesaplandı. Temmuz ayında en fazla fiyat artışı ise yüzde 12,18 ile giyim ve ayakkabı kaleminde oldu.

ENAGrup, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) önce temmuz ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. Buna göre, enflasyon temmuzda aylık yüzde 5,03 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 176,04 olarak hesaplandı.

7 AYLIK ENFLASYON BİLE YÜZDE 80'İ GEÇTİ

ENAGrup'un araştırmasına göre, yılbaşından bu yana geçen 7 aylık dönemdeki enflasyon artışı bile yüzde 80'i aşarak 80,35 olarak hesaplandı.

AYLIK EN FAZLA FİYAT ARTIŞI GİYİM VE AYAKKABIDA OLDU

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş yüzde 1,44 ile ulaştırmada, en fazla yükseliş de yüzde 12,18 ile giyim ve ayakkabı kaleminde oldu.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranlarına bakıldığında; sağlık sigortası aylık endeks artışı yüzde 57,19, sabunun aylık bazda artış oranı yüzde 31,45, kasko ve zorunlu trafik sigortası yüzde 28,37, resim boyaları yüzde 26,10, kuru temizleme yüzde 25,63, çocuk taytı yüzde 20,45, ekmek yüzde 10,68, yumurta yüzde 19,85, su yüzde 37,77, tereyağı yüzde 23,48 oldu.