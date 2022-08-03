Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a yanaştırıldı - Son Dakika
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Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a yanaştırıldı

03.08.2022 12:25
Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a yanaştırıldı

Bahama bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Bahama bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Çeşme Limanı'ndan gelen 334 yolcu ile 424 personelin bulunduğu 180 metrelik gemideki çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.

Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş yapan turistler, buralarda hediyelik eşyalardan da satın aldı.

Gemi gece saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket edecek.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bahama, Bodrum, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a yanaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a yanaştırıldı - Son Dakika
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