Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Çeşme Limanı'ndan gelen 334 yolcu ile 424 personelin bulunduğu 180 metrelik gemideki çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a yanaştırıldı - Son Dakika

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