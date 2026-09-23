Bahama bayraklı Scarlet Lady, Muğla\'nın Bodrum ilçesine 2 bin 637 turist getirdi

Bahama bayraklı Scarlet Lady, Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 637 turist getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesine, Rodos Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı Scarlet Lady kruvaziyeriyle 2 bin 637 turist ulaştı. Yolcular gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldı; geminin sonraki durağının Mykonos Limanı olacağı öğrenildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kruvaziyer 2 bin 637 turist getirdi.
Bahama bayraklı 277 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Rodos Limanı'ndan gelen gemide, çoğu ABD'li 2 bin 637 yolcu ile 1142 personelin bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
"Scarlet Lady"nin bir sonraki durağının Mykonos Limanı olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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