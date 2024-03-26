Bahar Yağışlarıyla Madra Dağında Kuzu Göbeği Mantarı Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bahar Yağışlarıyla Madra Dağında Kuzu Göbeği Mantarı Fiyatları Yükseldi

Bahar Yağışlarıyla Madra Dağında Kuzu Göbeği Mantarı Fiyatları Yükseldi

Burhaniye ilçesinde, bahar yağışları ile birlikte Madra Dağında çıkmaya başlayan Kuzu Göbeği mantarının kilosu 900 liraya kadar çıktı. Köylere alıcıların geldiğini anlatan Hatice Karakaya, pek çok insanın kuzu göbeği topladığını söyledi. Bahar yağışlarının düşmesi ile birlikte, Madra dağında çıkan kuzu göbeği mantarı yöredeki köylülere geçim kaynağı oldu. Köylere alıcılar gelirken, bazı vatandaşlarda pazarda kuzu göbeği mantarı satmaya başladı. Pazarda kuzu göbeği mantarı satan Hatice Karakaya, 'Yağmurla birlikte kuzu göbeği çıkmaya başladı. Bizim köyde de pek çok insan bunu topluyor. Kilosu 900 liraya kadar çıktı. Kuzu göbeği bu günlerde pek çok insana geçim kapası oldu' dedi. - BALIKESİR

26.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:27
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Burhaniye ilçesinde, bahar yağışları ile birlikte Madra Dağında çıkmaya başlayan Kuzu Göbeği mantarının kilosu 900 liraya kadar çıktı. Köylere alıcıların geldiğini anlatan Hatice Karakaya, pek çok insanın kuzu göbeği topladığını söyledi.

Bahar yağışlarının düşmesi ile birlikte, Madra dağında çıkan kuzu göbeği mantarı yöredeki köylülere geçim kaynağı oldu. Köylere alıcılar gelirken, bazı vatandaşlarda pazarda kuzu göbeği mantarı satmaya başladı. Pazarda kuzu göbeği mantarı satan Hatice Karakaya, "Yağmurla birlikte kuzu göbeği çıkmaya başladı. Bizim köyde de pek çok insan bunu topluyor. Kilosu 900 liraya kadar çıktı. Kuzu göbeği bu günlerde pek çok insana geçim kapası oldu" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Hatice, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bahar Yağışlarıyla Madra Dağında Kuzu Göbeği Mantarı Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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